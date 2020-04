En atención a que el Ministerio de Trabajo no acompaña las suspensiones laborales sin goce de salario de los trabajadores, desde el sector de los gastronómicos enviaron una misiva a la ministra Carla Bacigalupo para expresarle su preocupación ante la caída de las ventas en algunos casos y el cierre de sus locales, en otros.

Los empresarios afectados alegan que las resoluciones del Ministerio del Trabajo son ilegales, y que su obligación es remitir las nómina de los empleados suspendidos a fin de iniciar el proceso para el pago del subsidio en la brevedad posible. Recuerdan el Artículo 72 del Código Laboral, el cual señala que “la suspensión parcial o total de los contratos de trabajo tendrá efecto desde el día en que ocurrió el hecho que la motivó”.

“Si una pandemia no es causa de fuerza mayor desconozco que otra circunstancia representaría una justificación de paralizar al mundo entero”, reza el documento del gremio. “De continuar con esta política de burocracia, dictamiento de resoluciones ilegales y abrogarse atribuciones que no le competen, caemos en el absurdo que el monto ya disponible para el pago de los subsidios puedan empezar recién a ser abonados cuando finalice la pandemia, siendo ésta y no otra circunstancia la que motiva el subsidio del Estado a todos los trabajadores de la República”, agrega.

Es por ello que emplaza al Ministerio de Trabajo a que en un plazo no mayor a 24 horas dé cumplimiento a la normativa y avise al IPS de las suspensiones laborales para que pueda asistir a los afectados.