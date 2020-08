En primer lugar, es importante entender que los asintomáticos también contagian el Covid-19, por lo que recomiendan el uso del tapabocas, además el distanciamiento físico, junto con el lavado de manos son cruciales para disminuir los contagios.

Analizaron qué tan peligroso puede ser no mantener la distancia física, aunque cuente con mascarilla, o cuál es el nivel de riesgo cuando están en espacios cerrados y mal ventilados, incluso al aire libre, sin la debida protección, teniendo en cuenta que el virus también se transmite a través de personas asintomáticas.

El contagio se realiza mediante gotas respiratorias imperceptibles al ojo humano que el infectado expulsa al hablar, gritar, cantar, toser o estornudar, momento en que se disemina en el entorno, llegando a objetos, superficies y personas. El virus ingresa al organismo de la persona sana al tocarse la nariz, los ojos o la boca.

La transmisión asintomática del SARS-CoV-2, es catalogada por The New England Journal of Medicine, como el “talón de Aquiles” de las estrategias para controlar la actual pandemia.

En una evaluación realizada en un centro de enfermería especializada de Washington, un proveedor de atención médica con síntomas dio positivo a la enfermedad.

A raíz de esto se llevaron a cabo pruebas a un total de 76 residentes; 48 (63%) resultaron dieron positivo, de estos, 27 (56%) eran asintomáticos, aunque los síntomas se desarrollaron posteriormente en 24 de ellos.

Lo resaltante es que más de la mitad de los casos positivos se hallaban asintomáticos en la prueba. Estos resultados indican que las personas asintomáticas están desempeñando un papel importante en la transmisión del coronavirus, por lo que indudablemente, se exigen medidas sin precedentes para lograr su derrota definitiva.

Teniendo en cuenta que la transmisibilidad del Covid-19 ocurre igualmente por medio de personas asintomáticas o en aquellas que presentan síntomas leves, pusieron a conocimiento los niveles de riesgo existentes al mantener una conversación, durante un corto o prolongado tiempo, con o sin mascarilla.

El uso de mascarillas en todo momento, sobre todo en espacios compartidos: exteriores o interiores llenos de gente, junto con la distancia física forman sin duda un arma esencial contra esta pandemia.