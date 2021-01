Tras la renuncia del ingeniero Héctor Richer como asesor del Gabinete Civil de la Presidencia y al equipo negociador del Anexo C del Tratado de Itaipú, Juan Ernesto Villamayor confirmó que finalmente la responsabilidad recaerá sobre la figura del ingeniero Guillermo López Flores.

En entrevista con radio 730 AM, el jefe de Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor, mencionó que el renunciante Héctor Richer le comentó que decidió dar un paso al costado porque recibe propuestas más interesantes en el ámbito privado. “Me dijo que le están pagando a tiempo completo en el sector privado y que es su vida. No tiene nada que ver con lo que se especuló de cambios. Es su vida privada. Va a ganar más que en el sector público”, dijo.

El entrevistado confirmó que el elegido para suplir la vacancia fue el ingeniero Guillermo López Flores. “Celebro y aplaudo el hecho de que Guillermo López Flores tome la posta. Es una persona muy bien formada”, dijo y refirió que su tarea será la de recolección y organización de datos, para luego entregar todo el insumo a la Cancillería y eventualmente a Itaipú para que estas instituciones hagan las negociaciones con el Brasil.

Por su parte el ahora exasesor del Gabinete Civil de la Presidencia aseguró a la radio 970 AM y canal Gen que los motivos de su renuncia como miembro del equipo negociador del Anexo C guardan relación a lo personal y profesional, y que no hubo inconveniente alguno con los demás negociadores.

“El balance del trabajo realizado en este tiempo es altamente positivo y me encuentro satisfecho. Lo que queremos es buscar una tarifa intermedia que represente un valor accesible tanto para la ANDE como para Eletrobras”, comentó.

Respecto a su reemplazo, Richer coincidió que Guillermo López Flores es un profesional de larga y que por lo tanto está seguro que hará un buen trabajo.