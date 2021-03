“Yo necesito para mi hermano, pero no estamos teniendo el dinero. No tengo recursos porque ya compré mucho en estos días y ahora ya no tengo. Necesito ayuda”, dijo en entrevista con canal Trece una mujer que acompaña a un paciente en el mencionado centro asistencial, su rostro reflejaba tristeza, cansancio y preocupación ante la situación por la que deben atravesar diariamente.

Otra mujer, por su parte, destacó que deben pagar cada medicamento y en algunos casos estudios con los que no cuentan en el hospital. “Cada medicamento y estudio que se tiene que hacer, se tiene que pagar; hay estudios que se tienen que hacer en los privados. Acá, incluso, no tienen para hacer laboratorio”, manifestó.

En otro momento, indicó que necesitan ayuda para costear todo lo que implica tener pacientes internados y que por día están gastando un promedio de G. 2.000.000 solo para la adquisición de fármacos, a esto se suman los estudios.

“Hace ocho días que estamos y ya estamos gastando G. 15 millones. Ese medicamento atracurio, que dicen que supuestamente tiene que proveer el Ministerio de Salud, no tenemos. Piden de 10 a 20 por día. Es muchísimo”, señalan.

Camas 100% ocupadas

Un funcionario del Hospital de Clínicas confirmó que están en falta los medicamentos e instó al ministerio a que los provea para evitar que los pacientes no formen parte de la lista de fallecidos por falta de recursos.

“Necesitamos que nos provean de la cantidad suficiente para que podamos trabajar acá en el hospital”, afirmó Derlis Torres.

Aseguró además que todas las camas están ocupadas dentro del centro asistencial, por lo que es imposible seguir recibiendo a los pacientes. “Tanto en clínica médica, la parte respiratoria como en la sala de contingencia estamos todos llenos, no hay más camas disponibles, 100% de las camas están ocupadas”, sostuvo.

Además, son varios los médicos, enfermeras y funcionarios infectados dentro del hospital, lo que hace que sean menos los profesionales para ofrecer asistencia a los pacientes internados.