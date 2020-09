Vidal Ortega, secretario adjunto de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Sindicato Nacional (OTEP-SN), lamentó que no haya una directriz clara por parte del Ministerio de Educación respecto a la enseñanza virtual y lo que pasará el siguiente año. “El ministro habla arriba, en el aire, pero sin pisar la realidad”, cuestionó a Eduardo Petta.

En entrevista con radio 1000 AM, el docente mencionó que la pandemia por COVID-19 quebró aún más el sistema educativo que ya estaba deteriorado. “Sabemos que la situación estaba en crisis y en terapia intensiva, y con esta pandemia está quebrada la educación. Es preocupante lo que está pasando. Se agravó”, señaló.

Ortega indicó además que los estudiantes están bajo estrés y manifiestan su total desinterés hacia las clases virtuales, por lo que hasta desisten de hacer sus tareas. “Los chicos están perdiendo el interés a la educación, al principio hacían la tarea pero ahora ya no. No encuentran más el sentido. En guaraní te dicen vyropama voi (es una macanada, tontería), no entendemos nada. Esa es la realidad que están pasando”, dijo.

Ante esta coyuntura, desde su sector plantean al MEC que el próximo año se retome el año lectivo con una fuerte retroalimentación para garantizar que realmente los estudiantes hayan aprendido algo.