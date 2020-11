“Es una oportunidad para que Chaco’i se autogestione, efectivamente, se aplique la justicia tributaria de contribuir con el desarrollo de nuestras comunidades y elegir nuestras propias autoridades para que en nuestra representación gestionen los servicios que hoy carecemos”, dice parte de la exposición de motivos, según la Cámara de Diputados.

Los proyectistas Miguel Tadeo Rojas (ANR-Central), Raúl Latorre (ANR-Capital), Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa), Julio Enrique Mineur (PLRA-Pdte. Hayes) y Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná) alegan que Chaco’i tiene suficiente capacidad económica para sustentar la vida institucional de la nueva municipalidad.

En entrevista con el programa Tempranísimo, radio Universo y canal Gen, el diputado chaqueño Mineur explicó que el territorio en cuestión está bien definido desde Remanso Castillo hasta el Río Negro, “es un polígono interesante que no forma parte de Nanawa y no será un municipio muy grande”. Comentó que el sitio se desprende de la ciudad de Villa Hayes, sobre la cual aseguró que no invirtió en su momento para que el nuevo distrito esté planificado para su inminente crecimiento.

“Los requisitos (para la creación de nuevos municipios) están establecidos en la carta orgánica municipal y existe cierta duda sobre la existencia (de la cantidad necesaria de personas en Nueva Asunción), la certificación de la población no es excluyente pero sí las condiciones sociodemográficas que se van a dar con la construcción del Puente “Héroes del Chaco”, que unirá al distrito de Chaco’i con la ciudad vecina Asunción”, comentó.

El legislador señaló que Villa Hayes está viviendo una “primavera” con la llegada de nuevas industrias y emprendimientos, y resaltó que es necesaria la descentralización para atender el futuro crecimiento que se dará en los próximos años. “En el Chaco paraguayo tenemos una gran cantidad de obras que demandarán un crecimiento”, indicó.

Este proyecto fue aprobado y se dispuso su remisión a la Cámara de Senadores para que también dé su visto bueno.

COMUNA DE VILLA HAYES RECHAZA Y ALEGA INTERESES PERSONALES

Tanto la Junta Municipal como la Intendencia de Villa Hayes expresaron días atrás su rechazo a la propuesta de los congresistas de crear el distrito de Nueva Asunción e insistieron que esto solo terminará perjudicando a ese municipio.

“Repudiamos enérgicamente estos actos, ya que estos representantes actúan bajo su fuerte interés económico personal que prima al interés y bienestar de la comunidad. No contamos con información referente a ninguno de los dos proyectos, no fuimos consultados ni mucho menos notificados de las intenciones de una nueva mutilación a nuestro territorio, esto nos da la pauta de que actúan en total complicidad en busca de perjudicar al Municipio de Villa Hayes. Ya han desmembrado y perjudicado lo suficiente a la capital departamental, no permitiremos que nuevamente y por sus oscuros intereses personales vuelvan a aprovecharse del Distrito de Villa Hayes”, publicó la Intendencia.

El intendente Esteban Ríos resaltó que gracias a la administración municipal, se ejecutan grandes obras que traerá aparejada importantes inversiones y convertirá al municipio en un polo de desarrollo constante. “Esto quiere ser cercenado a como dé lugar por personas que en su larga trayectoria en la función pública no ha sido de gran provecho ni siquiera para su comunidad”, arremetió. “Ya no permitiremos el desmembramiento de Villa Hayes, ya no permitiremos que oportunistas quieran perjudicar a nuestra ciudad”, agregó mediante la cuenta oficial de la institución.

SIN SERVICIOS BÁSICOS

Cuando se anunció el proyecto del futuro puente, las propias autoridades de Villa Hayes reconocieron que los pobladores de la zona en cuestión ni siquiera cuentan con el suficiente suministro de agua potable. Además falta infraestructura vial, con calles asfaltadas, desagüe pluvial y alcantarillado sanitario.