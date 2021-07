En entrevista con la radio Universo y canal Gen, el doctor Tomás Mateo Balmelli indicó que si bien hay mucha felicidad por el inicio de la masiva vacunación contra el Covid-19 y la disminución de los contagios, todavía no hay que cantar victoria y pensar que se ganó al coronavirus. “Cuando se ponen obstáculos al virus, estos siguen cambiando, intentan sobrevivir a los obstáculos para seguir sobreviviendo y seguirán apareciendo variantes”, agregó.

El experto comentó que para conseguir la inmunidad de rebaño hay que llegar al 70% u 80% de la población inmunizada y estamos muy lejos de eso.

Por otra parte dijo que “en 30 o 40 días vamos a tener la variante delta acá, tarde o temprano entrará y no vamos a tener el 50% de la población inmunizada. No creo que sea el momento de cantar victoria y relajarnos. No hay que sumergirse en un triunfalismo. El partido ahora sí lo estamos jugando. No hemos ganado nada todavía”.

Balmelli recordó que Israel tiene una alta inmunización de su población pero que ahora volvió a cerrar todo ante la alta circulación de la variante delta, por lo que consideró que no es momento de relajar las medidas de prevención.