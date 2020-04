“​No le reciban a la gente que va de la capital hacia el interior. Es duro pero así tiene que ser ahora. Esta no es una simple gripe que se cura con vitamina C”, indicó.

Dijo que la situación “es mucho más grave, el virus no perdona” y que en virtud de la falta de conciencia “el presidente debió tomar una nueva determinación”.

“Dejemos de una vez de ser irresponsables. Todas las autoridades están preocupadas por la situación. Yo también tengo familia y quiero seguir viéndolos vivos”, añadió.

La advertencia de la fiscal general se dio en torno a la decisión del equipo de ministros de restringir completamente la circulación vehicular, a fin de cumplir estrictamente con la cuarentena.

“El Ministerio Público también tiene funcionarios trabajando en las calles. Se arriesgan, tienen sus familias y deben salir por causa de la irresponsabilidad de ustedes”, dijo enérgicamente.

Quiñónez insistió en que los organismos de justicia serán duros en la aplicación de las leyes y ejemplificó con el caso de las binacionales.

“Todos decían que no íbamos a hacer nada en torno a Itaipú. Pero ahora ya tenemos a cinco personas imputadas”, dijo.

También fue clara y dijo que “no me llamen a pedir que libere a las personas” como forma de alivianar las medidas. “Me duele decir lo que digo pero no me busquen a pedir que libere a nadie”.

En cuanto a la parlamentaria María Eugenia Bajac, quien estaría con un cuadro de coronavirus, Quiñónez dijo que “se tomarán las medidas correspondientes y se verá si hubo o no negligencia de parte de la misma”.