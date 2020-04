El legislador colorado, reprochó la forma irresponsable en la que se manejó su colega, la senadora Maria Eugenia Bajac, luego de viajar a Perú en tiempos de la pandemia Covid-19 y de presentarse a sesionar teniendo los síntomas de la enfermedad.

A raíz de la coyuntura que se desarrolló posterior al conocerse públicamente el hecho, Riera indicó que guarda cuarentena en su domicilio. "Llegó a casa y prácticamente entro en calzoncillos. Una vez que me desinfecto, me aíslo en mi pieza y me pasan la comida como si fuera carcelero. Pero dentro de todo trato de cuidarme a mí y a los míos", expresó a la 970 AM.

Enfatizó en que la fiscalía ya tomó intervención en el caso de la senadora y que minímamente merece una sanción por parte del Ministerio Público. "En el caso de la Cámara Alta, creo conveniente que debe ser suspendida sin goce de sueldo", puntualizó.

Sobre las actividades pendientes del Congreso, hizo referencia a que se puede sesionar, gracias al uso de la tecnología y tocar temas que quedaron pendientes.

Reforma de Estado

El parlamentario expresó que la enfermedad trae consigo grandes cambios a nivel país. "El covid-19 es el remedio de todos nuestros males políticos. Acá va a ver un antes y un después", comentó.

Hizo énfasis en que el año 2018, presentó un proyecto de Ley donde proponía reducir los salarios exorbitante, pero que no próspero porque las condiciones no estaban dadas. Caso contrario a la situación que estamos viviendo actualmente y que gracias a eso se podrá tratar con la Reforma de Estado.

"Una persona que está ganando más de gs. 120 millones, corresponde a 60 salarios mínimos, que pueden ser 60 familias. Es conveniente cambiar de una vez", finalizó Riera.