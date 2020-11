Fuente: La Caja Negra

Duarte Cacavelos es un especialista en enredar los procesos penales donde sus clientes son investigados por hechos de corrupción pública y no existe juez que se anime a sancionarlo por litigar de mala fe.

Un ejemplo de eso se dio el 15 de junio pasado cuando el Tribunal de Apelación integrado por Arnulfo Arias, Carlos Ortiz Barrios y Emiliano Rolón Fernández, al resolver una de las tantas chicanas que presentó Duarte Cacavelos en el expediente donde su cliente, el diputado Miguel Cuevas, está procesado por enriquecimiento ilícito, al momento de rechazar el incidente en la misma resolución los camaristas solicitaron al juez penal de garantías Yoan Paul López, que sancione al abogado por litigante de mala fe, debido a que iba presentando una serie de chicanas que no llevaban a nada, solo a tratar de enredar la marcha del expediente.

Sin embargo, el magistrado López hizo caso omiso a lo dispuesto por la Cámara y nunca le impuso la sanción al abogado del diputado Cuevas, que lejos de dejar de presentar incidentes, el letrado al tener el OK del juez siguió chicaneando el proceso.

¿Dónde radica el poder del abogado Guillermo Duarte Cacavelos?

Primero el profesional es representante del Partido Liberal Radical Auténtico, todo político liberal que tenga problemas judiciales es representado por Duarte Cacavelos, ahora los colorados también vieron los buenos resultados que obtiene el letrado y también lo contratan.

Actualmente el diputado Miguel Cuevas y el senador Rodolfo Friedmann, son defendidos por Duarte. En el caso de Friedmann, con las chicanas el profesional del derecho logró que desde el 31 de agosto pasado cuando fue imputado el senador junto a otras cinco personas, no avance y hasta la la fecha no se pudo realizar en el juzgado ni una sola diligencia. El juez Humberto Otazú pierde más tiempo resolviendo las chicanas que llegan una tras otra y no pude ir al fondo de la investigación.

De esta manera al estar codeado con políticos de los dos partidos políticos más grandes, Guillermo Duarte Cacavelos y todos los que trabajan en su estudio jurídico claro que obtiene un alto grado de impunidad en sus actos jurídicos que rayan con la mala fe, tal como lo distinguió perfectamente la Cámara de Apelación que pidió en vano su sanción.

Por mucho menores incidentes de los que presenta este abogado en los diferentes casos ya se sancionó a otros profesionales del derecho, basados en la acordada de la Corte Suprema de Justicia número 961/15 establece sanciones para los abogados y procesados que hacen uso abusivo de las chicanas y en muchos casos ya se aplicaron estas penas.

En el artículo 4°, la acordada señala: "Deber de sancionar y comunicar. Los jueces o tribunales deberán aplicar sanciones disciplinarias a un auxiliar de justicia, cuando realizare actos de violencia, amenazas, injurias o maltrato a Magistrados o Funcionarios, cuando lo declare litigante de mala fe, o declare que ha ejercido abusivamente el derecho o que ha litigado con temeridad, y deberán comunicarla a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de su anotación en el legajo o ficha del auxiliar de justicia”.

Sin embargo, esta disposición de la máxima instancia judicial parece no estar vigente para abogados como Guillermo Duarte Cacavelos, quien al momento de ejercer el rol de querellante varias veces se mostró a favor de sancionar a sus colegas que fungen de defensores y que presentan incidentes tras incidentes para no dejar progresar un caso, un ejemplo de ello se dio en el caso de la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana, donde Duarte Cacavelos en muchas ocasiones se mostró en contra de las chicanas que presentaba su contraparte para no dejar que el proceso avance y pidió que sus colegas sean sancionados para que dejen que avancen las pesquisas.