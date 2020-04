El titular de la entidad aguatera, confirmó en comunicación con la 780 AM, que dos funcionarios dieron positivo a la enfermedad. Uno se registró en el interior del país y el otro pertenece a la capital.

En ese sentido, desde el 27 de marzo se dispuso al cierre de ambas instituciones para la desinfección completa. Asimismo, indicó que todos los que cumplían funciones laborales en la entidad, guardarán cuarentena.

No obstante, indicó que la producción y distribución del vital líquido no se verán afectados por lo que no hubo quedas días atrás. Sólo las funciones administrativas fueron suspendidas a modo de evitar aglomeraciones.

Essap puso en conocimiento de todos sus usuarios las nuevas medidas que se tomaron luego de que entró en vigencia la Ley de Emergencia. Garantizan la exoneración a todos los que pagan por el consumo el valor de Gs. 50.000 por tres meses.

Informaron que en total unos 114.807 (37%) clientes fueron beneficiados con la exoneración de los pagos abril, mayo y junio, aproximadamente unas 574.000 personas.