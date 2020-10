Durante su juicio oral y público, el joven procesado Bruno Marabel se dirigió ante el Tribunal de Sentencia por última vez para pedir “perdón” por haber matado a Julio Rojas, quien en vida fuera el padre de su esposa Dalma Rojas. De vuelta solo reconoció su autoría en ese asesinato y no en los demás.

“A todas las personas que hice daño, les quisiera pedir perdón. A mí tampoco nadie me va a devolver a mi familia, no voy a volver a estar con ellos. Yo no quise hacer lo que le hice a Julio Rojas, pero si yo no hacía, hoy no iba a estar hablando. Quiero pedir perdón a todas las personas que hice daño con todo lo que pasó. Estoy arrepentido, pero si no hacía eso, no iba a estar vivo yo. Solo eso quiero decir”, dijo en la oportunidad.

A su vez, Araceli Sosa, acusada por supuesta omisión de dar aviso del hecho punible, frustración de la persecución penal y reducción, reiteró su inocencia al salir de Tribunales y afirmó estar convencida en que las magistradas escucharán su versión.

Bruno Marabel y Araceli Sosa recibirían una sentencia el próximo lunes, en horas de la mañana. El Tribunal está compuesto por las juezas Rossana Maldonado, Alba González y Gloria Hermosa.

Las fiscales Stela Mari Cano y Esmilda Alvarez reafirmaron que Marabel es el único autor de los cinco crímenes y que cometió feminicidio al matar a su pareja Dalma Rojas. Para él pidieron 30 años de prisión más 10 años de medida de seguridad. Mientras que para Sosa, solicitaron 4 años de cárcel.

La semana pasada Marabel había declarado y dijo: “Quiero volver a decir lo que dije desde el principio, que yo no toqué a mi familia. Yo no maté a las criaturas, no le maté a mi señora, no le maté a mi suegra, a la única persona que yo maté y voy a matar y ahora mismo voy a decir frente a ustedes es al señor Julio Rojas, por el simple hecho de que me sacó a mi familia. Por la porquería, por la droga de mierda que él consumía, por ese vicio que tiene de juegos de azar, por querer vender esa casa. Por esa porquería me arrebató a mi familia y yo no estoy para aguantar eso”.

El crimen ocurrió el 8 de octubre de 2018 en una casa ubicada en Oliva casi Montevideo, donde se encontraron los cuerpos de cinco personas: tres mayores y dos niños. Pocos días después fue detenido Bruno Marabel, como el autor de los asesinatos.