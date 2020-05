El canciller nacional, dijo que cada vez son más los paraguayos que llegan del exterior a pesar de abrir más albergues para recibirlos, sin embargo, cuentan con plazas limitadas.

Mencionó el trabajo coordinado que realizan con la Secretaría de Repatriación y la Coordinación Interinstitucional de apoyo con el Ministerio de Salud, para establecer una entrada ordenada y que reúna todos los requisitos sanitarios para los compatriotas.

Explicó que el trabajo de las embajadas y de los consulados en el exterior cumplen roles fundamentales, como contención psicológica, alimentos, entre otros.

“También se prepara un trabajo con embajadas y consulados para el retorno de los connacionales a través de distintas vías, ya sea aérea o terrestre. Las Embajadas que tienen la mayor

cantidad de connacionales son la de Argentina, España, Brasil (Sao Paulo). También brindamos asistencia en Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay y Colombia”, expresó en contacto con la 650 AM.

El embajador, especificó hasta la fecha tienen en la región más de 1.200 solicitudes de personas que quieren retornar al país. Muchos perdieron su trabajo, otros terminaron su curso o estudio, algunos fueron y no pudieron retornar por falta de vuelo, acotó.

Sobre ese punto, detalló que desde Europa tienen 200 solicitantes al igual que EE.UU., y de Asia cerca de 15 personas aproximadamente.

Remarcó, que al comienzo la cantidad de personas varadas en el exterior no llegaban a mil, pero que al pasar de los días eso fue aumentando. No obstante, lo que buscan es un retorno coordinado para que no se tenga problemas en los albergues.

“Quiero aclarar que se va seguir realizando los vuelos humanitarios, pero se va realizar conforme a la posibilidad de albergue que se vaya generando”, enfatizó el ministro.

Por otra parte, Rivas Palacios, contó que las embajadas no están contempladas en la Ley de Emergencia (USD 1.600 millones) para la transferencia de recursos económicos y continuar con la asistencia a los compatriotas.

“Durante todo este tiempo de asistencia los recursos se terminan. La asistencia tiene que ser permanente y en algunos casos incluso hay colegas que están poniendo de su bolsillo”, remarcó.

No obstante, el alto funcionario felicitó el trabajo que se realizan en los albergues, ya que eso ayudó a evitar la propagación masiva del Covid-19 en nuestro país.