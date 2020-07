En entrevista con la radio 650 AM, el doctor Vicente Ruiz Pérez, gerente de Salud del IPS, mencionó que en la previsional hay muchas mascarillas N95, además de quirúrgicas, los lentes de protección y los cubre calzados para garantizar la seguridad del personal de blanco. Sin embargo, aclaró que no tienen suficientes batas. “Todavía no es problema, pero sí puede serlo. Tenemos para tres semanas aproximadamente”, acotó.

El médico explicó que se hizo una licitación pero que el equipo de control de compras COVID frenó el proceso y retrasó la compra. Ahora este procedimiento se debe definir en la Dirección de Contrataciones Públicas. “El ministro Arnaldo Giuzzio ya autorizó, pero ahora la DNCP está revisando puntillosamente los 14 ítems y luego ya se puede realizar la compra”, dijo.

Respecto al método de tienda virtual que pone a disposición la DNCP para este tipo de adquisiciones, el gerente aclaró que justo entre los productos ofrecidos no figuran las batas, siendo que existen muchas empresas paraguayas que sí pueden encargarse de elaborarlas, según resaltó.

Por otra parte, el entrevistado indicó que por la premura del tiempo ocurrió un desliz días atrás al realizar la biopsia a una paciente que luego resultó ser un caso de COVID positivo. Aseguró que el protocolo establece que todas las personas que serán sometidas a una cirugía deben contar con su prueba de coronavirus con 72 horas de validez como mínimo.