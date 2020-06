El Covid-19 en Paraguay podría tener o no un pico, sin embargo, en caso de darse se estima que será entre fines de julio e inicios de agosto. El viceministro Juan Carlos Portillo cree que la etapa más crítica de contagios será en los días fríos que se vienen.

Afirmar o negar la llegada de un pico de casos de coronavirus en nuestro país hoy resulta muy difícil, pues al principio se hablaba de abril y luego de mayo, hecho que no se consumó solo gracias a medidas extremas de prevención.

Sin embargo, con la cuarentena inteligente, la reactivación de varios sectores productivos y el inicio del inverno existen probabilidades de que el hito llegue a fines de julio e inicios de agosto.

“La etapa crítica va a estar en estos días fríos que se vienen, a partir de este hito ya todo va a ser más favorable, porque las condiciones van a ser más adversas para el virus, si no se da para entonces probablemente ya no lo tendríamos”, explicó a la 730 AM Juan Carlos Portillo, viceministro de atención integral a la Salud.

Portillo reconoció que hay una tendencia al incremento de contagios, debido a que existe una circulación en la comunidad, pero felizmente, la mayoría de los infectados no requiere internación.

En cuanto a la carga viral, cada paciente contagia hasta dos personas, por lo que el ascenso de la curva se de manera lenta.

Pese a ciertos números alentadores, Portillo advierte que un contacto más amplio expondrá a más casos y eso puede alcanzar a la población se riesgo en la que la fatalidad aumenta y según la condición de cada paciente, la enfermedad puede presentarse con formas clínicas más graves.

CIUDAD DEL ESTE

En cuanto a la situación en la cárcel de Ciudad del Este, indicó que se esperan resultados de pruebas a contactos identificados y a la vez dibujando el mapa epidemiológico. El 50 % de la fuerza operativa de los funcionarios se encuentra afectada. No obstante aclaró que por ahora todo está bajo control y no habrá necesidad de retroceder de fases en CDE.

NO FALTARÁN INSUMOS

El proceso de adquisición se encuentra en trámite y por lo tanto no habrá desabastecimiento, según Portillo. Adelantó que muy pronto recibirán unos 15.000 hisopos que abastecerán por 10 a15 días.