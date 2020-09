En un video grabado por uno de los periodistas presentes en el norte del país, se captó la discusión entre Obdulia Florenciano, madre de Edelio Morinigo, y Euclides Acevedo, ministro del Interior.

El fuerte cruce verbal inició cuando la mujer cuestionó el trato injusto del Secretario de Estado por jamás atenderla, a lo cual este le respondió que no la tenía miedo y que no hacía “trato kure” con nadie. La autoridad le cuestionó además a la ciudadana que ponía palabras en su boca cuando en realidad no las dijo.

La madre del uniformado pidió que el Ministro se tranquilice y no se sobrepase con ella por ocupar un cargo de poder.