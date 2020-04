“Está mañana me realizaron la prueba para coronavirus #Covid_19. Me comunique con el Viceministro de Salud el Dr. Julio Rolón para informarle que en ningún momento he presentado síntomas de la enfermedad. Gracias a todas las personas que me brindaron su apoyo”, tuiteó la legisladora.

Está mañana me realizaron la prueba para coronavirus #Covid_19.



Me comunique con el Viceministro de @msaludpy el Dr. Julio Rolón para informarle que en ningún momento he presentado síntomas de la enfermedad.



Gracias a todas las personas que me brindaron su apoyo! — Del Pilar Medina (@DelPilar_Medina) April 3, 2020

La fiscal Belinda Bobadilla confirmó a la prensa que el Ministerio de Salud Pública estaba buscando a la diputada Del Pilar Medina para realizarle la prueba de coronavirus, pero que no lograba ubicarla. Tras conocerse esto, la congresista difundió su comunicado a la opinión pública.

Medina viajó al exterior con la misma delegación que la senadora María Eugenia Bajac, quien un día antes de cumplir la cuarentena presentó los síntomas del virus, según informaron las propias autoridades sanitarias.

La diputada Del Pilar Medina participó del Congreso en Lima celebrado entre el 12 y 14 de marzo, la misma estuvo en la sesión de la Cámara de Diputados el pasado 25 de marzo.