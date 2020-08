En lo que va de la pandemia, desde marzo hasta el cierre de ayer martes, 503 funcionarios de blanco fueron diagnosticados con el coronavirus.

En cuanto a los internados, en total hubo 24, de los cuales, 10 fueron hospitalizados solo en la última semana, seis de ellos en cuidados intensivos y dos con asistencia respiratoria mecánica, todos ellos médicos, según confirmó a Monumental la doctora Viviana Degea, cuya dirección -Vigilancia de enfermedades transmisibles- lleva el registro del personal de Salud.

Reveló que actualmente hay 1.000 funcionarios fuera de servicio por encontrarse en aislamiento, muchos de ellos con diagnóstico confirmado y otros de manera preventiva por haber tenido contacto con infectados.

“Llevamos 15 días midiendo la temperatura del personal de salud y las medidas de prevención en la comunidad en los hospitales, notamos un aumento sostenido de casos sin nexo y casos graves”, expresó la doctora.

Hasta hace cuatro semanas el reporte diario de médicos o enfermeros infectados llegaba hasta 4 o cinco, sin embargo, fue creciendo a 10 y 20 por día. El pico más alto se registró ayer con 33 positivos, de los cuales, 14 son de Alto Paraná.

Se estima que la mitad se contagió en el entorno. Cuando no se encuentra el nexo quiere decir que el médico no atendió a un caso positivo o que no tuvo contacto con alguien que sepa sea positivo. A esto se suma el temor de que existe un subregistro de los datos.