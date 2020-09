El periodista Ángel Flecha informó al programa Tempranísimo, radio Universo 970 AM, que este miércoles se cumplen tres semanas del secuestro de Óscar Denis y que desde el domingo pasado los indígenas de la parcialidad Paî Tavyterã ingresan a los montes con el objetivo de buscar rastros. Están acompañados por el personal de la FTC.

Hoy ingresaron nuevamente en grupos de 30 personas, entre hombres, mujeres y adolescentes. Antes de la incursión se reunieron para hacer un ritual para pedir protección de los males que podría haber en el monte, según reportó el comunicador.

“Hasta ahora no hay novedades y es crucial esta semana porque la familia Denis volverá a hablar con la prensa”, señaló Flecha.

NO ES UN JUEGO

El analista político Horacio Galeano Perrone señaló al mismo programa que debe tenerse cuidado con el EPP y no subestimarlo. “Con todo el respeto que tengo a los hermanos indígenas, no saben de combate. Cuando escuchen una ráfaga de ametralladora, van a salir corriendo de aquí para allá, eso no es juego, no es nada bueno”, argumentó.

Señaló que si bien existe un importante despliegue de las fuerzas armadas en el norte, no hay avances. “Dos mil hombres están en el norte del país y es un número importante. Están en seis destacamentos de pacificación. No hay una indiferencia de parte del Gobierno, pero no tienen resultados”.

Cuestionó que algunas voces del Gobierno generan una falsa expectativa y que la clase media-alta y alta viven con mucha incertidumbre. “El Gobierno tiene que resolver esto, porque los cuarteles están vacíos y se los llevó a los militares en camiones al norte. Todo el esfuerzo está allá. Es una especie de Boquerón pero sin éxito. Acá no se ve absolutamente nada”, lanzó.

Así también criticó la falta de comunicación de la FTC, ya que en las pocas conferencias que realizan sus voceros, estos únicamente se pasan respondiendo que todo es información confidencial de inteligencia.

SE DEJÓ IR LEJOS AL EPP

Por otra parte, reveló que los expertos colombianos en secuestros que vinieron al país mencionaron que “se dejó ir muy lejos al EPP, en su brazo logístico y político. El EPP conoce las prácticas de combate, no juega con el fusil”.

El entrevistado señaló también que los colombianos recomendaron que la familia Denis se llame a silencio para que los epepistas no analicen su discurso y esto se da también a la inversa desde el grupo guerrillero. “Hay técnicas muy importantes hoy en día que revelan lo que hacen y piensan”, agregó.