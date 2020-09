La defensa de Rodolfo Friedmann expuso sus argumentos ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y logró evitar que se emita un dictamen. No obstante, la decisión sobre la pérdida de investidura la tomará el pleno mañana jueves.

Guillermo Duarte Cacavelo, abogado del exministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, ejerció la defensa de su cliente ante los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, que debía emitir un dictamen (recomendación) para que el pleno estudie mañana en sesión extraordinaria la pérdida de investidura del legislador.

Sobre los cheques de Essa con los que se pagaron cuestiones particulares, Cacavelos sostuvo que Alexander Torales fue quien cometió hechos punibles en la administración Essa por cubrir cuentas personales, adquisiciones y servicios particulares.

“Él tuvo que devolver el dinero y eso explica por qué cheques de Essa SA fueron a parar a comprar bienes y servicios que hoy son propiedad del senador, porque Torales deudas particulares con él y utilizó el dinero de la sociedad para cancelar deudas con él”, afirmó.

Sobre las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República, respecto a la merienda escolar, compra de combustible y otras varias descritas en el libelo acusatorio, aclaró que todo surge de un informe preliminar remitido al Ministerio Público por “adversarios políticos” de Friedmann.

Argumentó que esos datos en realidad estaban destinados a la Gobernación para dar la posibilidad de descargo y justificar o no las inconsistencias, pero que algunos políticos se adelantaron y formularon denuncia ante la Fiscalía que finalmente no imputó por lesión de confianza al no detectar perjuicio patrimonial.

“Estamos esperando poder justificar todo esto en el marco del desafuero, la imputación no causa agravio”, aclaró Cacavelo.

En cuanto al uso indebido de influencia, el abogado afirmó que aquí hay ninguna descripción de conducta alguna de cómo, cuándo y dónde Friedmann utilizó su influencia y que simplemente se describen las licitaciones adjudicadas a la firma Essa, pero que no se detalla ninguna llamada, ni gestión hecha por Friedmann y ningún vínculo entre las adjudicaciones y el legislador.

La senadora Lilian Samaniego mocionó para que la Comisión no emita ningún dictamen y permitir que directamente el pleno sea el que mañana se pronuncie a favor o en contra de la pérdida de investidura. Su propuesta prosperó y así se procederá en la sesión extra de este jueves.