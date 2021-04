El abogado Robín Miranda en representación de Isidro Tomás Casco Paniagua, de profesión mozo, recurrió a través de un amparo a la justicia para que el Hospital Universitario le siga brindando atención medica y corra con los gastos de la paciente Francisca Cohene de Casco, esposa de su representado.

Esto se dio luego que el hospital se negó a seguir dando atención a la mujer porque la familia ya no tenía dinero, entonces el abogado Miranda planteó el amparo.

La paciente estaba internada desde el pasado 15 de marzo y el lunes 5 falleció, pero el mismo día la jueza Duarte falló a favor del recurrente. Según el abogado Miranda en el hospital no le quisieron entregar el cuerpo de la mujer a su esposo sin antes firmarle un pagaré de G. 130 millones, pero con el amparo en mano lograron retirar el cadáver sin firmar el documento.

“Cuando presentamos el amparo se corrió traslado al Ministerio de Salud y no contestaron la demanda, luego la jueza le requirió un informe y dijeron que la cuenta pendiente debe ser dirimida en el fuero Civil y no a través de un amparo”, apuntó el abogado.

“Nosotros invocamos que el Poder Ejecutivo el 3 de setiembre del año pasado emitió el decreto 4.010 por el cual se disponía un convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud y el Sanatorio San Roque, sucursal Hospital Universitario de San Lorenzo para velar por la salud de los pacientes de Covid, también invocamos el artículo 68 de la Constitución Nacional que habla sobre la protección a la salud, pero nada de eso les importó a los directivos de este hospital, tuvimos que recurrir a la justicia y por suerte esta señora jueza falló a nuestro favor” señaló Robín Miranda.

Si bien el amparo no quedó firme aún (recién mañana quedará firme si no se apela) el abogado Miranda, señala que no cree que hayan jueces que se atrevan a rebocar el fallo ya que es una cuestión de salud y estamos en una pandemia.