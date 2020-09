“Los números son fríos pero hace tres semanas los mismos empezaron a disminuir. Esto sigue en franco descenso”, indicó Borba a GEN TV.

El viceministro destacó plenamente la conducta sanitaria de la gente, que según él entendió la gravedad de la pandemia para evitar que la misma alcance un pico devastador.

“La gente colaboró demasiado. Contribuyó mucho con el distanciamiento o el uso del alcohol”, refirió Borba, quien además señaló la importancia de la aplicación de las metodologías sanitarias en cada establecimiento comercial.

“En cualquier centro comercial se ve la exigencia del lavado de manos, exigen uso de tapabocas”, valoró y dijo que en cuanto a consultas, pacientes en UTI y salas normales se observa una reducción importante.

“Además nuestra población es mayoritariamente joven, lo que hizo que el sistema de salud no se vea golpeado”, manifestó.

Explicó que “hace 10 a 12 días ocurre la misma baja en capital y Central, por más que hayan cifras elevadas de casos positivos, comparativamente a la semana anterior registramos más de cinco mil y en esta semana reciente bajó a más de cuatro mil".

“Hay estancamiento en consultas y número de pacientes en terapia intensiva como en salas comunes. Llegamos a un tope en UTI que nos obligó a usar una cantidad determinada de camas del sector privado, pero eso se fue normalizando hasta absorber pacientes en nuestro sistema”, significó.

De todas maneras, Julio Borba recordó que las cifras alentadoras no deben provocar un relajamiento. “No tenemos que hacernos de una falsa seguridad”, advirtió.

“Fíjense lo que ocurrió en Europa. Se dio como una segunda ola, no quiero decir que es culpa del relajamiento pero puede ser uno de los factores”, dijo.

Cree que “las decisiones que se tomaron de manera temprana se constituyeron en hechos fundamentales” y que en la fecha, si no se superan las tres mil muestras no es porque el Ministerio no tenga capacidad para más.

“Habilitamos más puntos para tomas de muestras pero las condiciones actualmente nos revelan que no hay más tantos pacientes para ese efecto”, contó.

Julio Borba también destacó la disponibilidad de camas. “En su momento tuvimos que hacer uso del acuerdo con el sector privado pero eso se normalizó de nuevo”, refirió.

Explicó que a medida que las condiciones epidemiológicas permitan se irán habilitando más actividades sociales. “Debemos considerar que hacemucho tiempo hay gente que no trabaja por esta situación”, mencionó.

Insistió en que “no quiero generar una falsa seguridad ni instalar la idea de un cataclismo” pero valoró la disminución de casos y comparó con Brasil. “En Paraná se da un descenso, no así en Argentina, donde desde mayo tienen incrementos de casos y fallecimientos”, señaló.