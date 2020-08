En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, presentó la Cuarentena Social para Asunción y Central por dos semanas, con el objetivo de tener la menor tasa de mortalidad y sostener el número de casos activos de Covid-19. Aún se desconoce cuál será el horario permitido y el restringido para la circulación.

Las medidas anunciadas: limitar transporte de mediana y larga distancia fines de semana, la actividad física individual en espacios públicos y disminuir la dotación de funcionarios públicos en las instituciones. No se podrá vender alcohol en horario nocturno. Se tendrá el acompañamiento de fuerzas públicas para que se cumplan las medidas de higiene y distanciamiento.

“Lo que proponemos es un ajuste que afecte lo menos posible al sector económico. Es una forma de proteger a la gente vulnerable y al personal de blanco. Paraguay debe pensar en sí mismo y encontrarse entre los países de menor tasa de mortalidad. El objetivo es estabilizar la aceleración, para que el sistema de Salud siga dando las respuestas”, afirmó.

La autoridad dijo que estas medidas son recomendaciones y que si no se respetan, vendrán otras más duras. “Es necesario este ajuste. Más adelante y ojalá no sea necesario, podrá plantearse una restricción más importante. Si no tomamos medidas, vamos a seguir viendo la aceleración de casos y se podría plantear una restricción más dura. No está en nuestro ánimo en retroceder, pero el peso de los indicadores tendrá incidencia”, agregó.

En otro momento ninguneó el dato de que Paraguay tiene la mayor tasa de contagio de la región. "Es la tasa de contagio en números pequeños, Paraguay está muy bien en números y Paraguay tiene que pensar en Paraguay. Se dio la aceleración pero es relativo porque son números pequeños. Son proporciones distintas y un periodo muy corto. Por supuesto que hay que cambiar. Son indicadores que muestran que debemos ajustar las medidas, como planteamos ahora para Capital y Central", dijo sobre el punto.

Según medios brasileños, Paraguay tiene el 1,95% de tasa de transmisión de Covid-19, Argentina 1,21%, Ecuador 1,16%, Bolivia 1,05%, Brasil 0,98% y Chile 0,85%.

Por otra parte, Julio Mazzoleni dijo que por goleada se dan los contagios en las reuniones sociales, por lo que de vuelta instó al lavado de manos, distanciamiento social y uso de mascarillas.