​ Luis Ávila, miembro de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), mencionó en el programa Cara o Cruz (Unicanal) que el Ministerio de Salud Pública debe 117 millones de dólares por los años 2018 y 2019 a las empresas farmacéuticas por los insumos, medicamentos y equipos adquiridos. A eso se suma otra deuda de 130 millones de dólares por los productos recibidos en este año.

“Desde junio venimos trabajando para cortar la primera parte de la deuda”, dijo y aclaró que se acordó con el Gobierno y los bancos saldar un tercio de la histórica deuda que tiene Salud Pública con las farmacéuticas.

Pese a ese avance, Ávila expresó su preocupación porque la capacidad de pago del Gobierno es cada vez más reducida y los proveedores del exterior ya no quieren dar medicamentos por falta de pago. “Con la pandemia ningún proveedor del extranjero te da si no le pagás al contado, adelantado y con precio elevado. Lo más grave es que los proveedores del extranjero ya dicen que no van a poder sostenernos tanto tiempo. Nosotros cuando nos endeudamos para proveerle al Ministerio no es que tenemos una billetera grande y aguantamos, no, le debemos al proveedor de afuera y este te dice hasta acá te aguanto”, acotó.

Ante esto, desde el sector de las farmacéuticas sugieren redireccionar fondos del presupuesto a la cartera de Salud, de modo de contar con los recursos necesarios, según precisó Ávila. “El Ministerio recibe y no paga, entonces necesitamos previsibilidad y encontrar recursos disponibles para girarlos a Salud Pública, o de lo contrario no habrá medicamentos”, alertó.