La XVIII Región Sanitaria ubicada sobre Brasil entre Fulgencio R. Moreno y Manuel Domínguez, al costado del Ministerio de Salud, prosigue este domingo con su jornada de vacunación contra la influenza para la franja comprendida por los adultos mayores, niños de 6 meses a 3 años, niños con enfermedades de base, embarazadas, puérperas y enfermos crónicos. Si bien la actividad se extiende hasta las 13:00, depende de la disponibilidad del stock de las vacunas.

Lo llamativo de esta vacunación es que ni el Ministerio de Salud cumple con las medidas de higiene para evitar la propagación del coronavirus. Frente a la institución se habilitó una carpa donde dos enfermeras aplican las vacunas, mientras que frente al toldo se encuentra una sola funcionaria que se encarga de recibir a las personas, recepcionar las cédulas y dar las debidas indicaciones.

Esta trabajadora no tiene guantes, ni siquiera se desinfecta tras tocar los documentos, como así tampoco lo pueden hacer las personas que van hasta el lugar, ya que si bien se instaló un lavatorio provisional (un tambor con agua), este no posee jabón desinfectante, papel para secarse o un alcohol en gel.

Ante la falta de mayor personal que controle esta actividad que aglomera a mucha gente, los presentes que forman las dos extensas filas (una para los padres con los hijos y otra para los adultos mayores) se encuentran amontonados y sin respetar la distancia correspondiente, lo que genera un riesgo para salud. Lo único que sí se respeta, por lo que se pudo apreciar, es la utilización de los barbijos.

Si en el propio Ministerio de Salud no se respetan las medidas básicas de higiene, ¿cómo se pretende instalar en la ciudadanía un “modo COVID” de vivir?

