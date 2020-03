El coronavirus llegó al país y hay que tomar las medidas de prevención no solo para evitar el contagio sino también para proteger la salud mental en general. Ningún extremo es bueno; ni tomarlo con indiferencia, ni estar 24 horas pensando solo en eso.

El psicólogo Osvaldo González, afirmó que es importante tomar conciencia que estamos ante una situación grave pero que es salvable, que hay una salida, no caer en los extremos de gente que sigue viviendo como si no pasa nada y las que entran en pánico, en desesperación y una de las acciones es ir a hacer compras compulsivas.

Como segunda recomendación indicó que es saludable preparar un plan de acción ante la llegada del virus en la casa y a nivel de barrio se puede hablar con los vecinos para saber qué medidas tomar, si bien no hay muchos contagiados en cada lugar, hay personas que están presentando los síntomas entonces lo mejor ante una situación como esta es tener un plan de acción en la casa.

Es importante hablar, planear y tener en cuenta por ejemplo: Qué se hará si alguien se enferma en la casa, si presenta síntomas a dónde recurrir, quién se encargará de cuidarla, dónde se podrá hacer el aislamiento dentro de la vivienda, los mecanismos de prevención que se tomarán dentro de la casa, quién hará las compras, quién tiene mayor riesgo en la familia como los adultos mayores.

“Esto de tener un plan de acción lo que nos permite es tener cabeza fría para cuando llegue la enfermedad a casa. No se entrará en un clima de desesperación de qué hacer. Cada hogar debe tener un plan de acción de cómo funcionar en la cuarentena y cuando haya un enfermo en la casa porque el contagio seguirá”, afirmó González a HOY.

Durante la cuarentena es saludable tener horarios en la casa aunque González admite que en el país no se tiene muy arraigada la costumbre de tener un horario de levantarse, de desayunar, de comer, de ver la tele, de jugar, dibujar. De todos formas es bueno ponerlo en práctica.

“Sería bueno establecer y tener una rutina y un plan de acción en la casa para no estar ociosos todo el día porque es cuando se piensa mucho y no precisamente en cosas positivas y sobre todo los chicos que se pueden aburrir sin entender qué pasa”, explicó.

El aluvión de información o desinformación sobre todo en los grupos de WhatsApp y a través de las redes sociales puede generar un malestar emocional sobre los pensamientos que se tiene sobre la situación.

“Hay gente que tiene estados de pánico, funcionan de esa manera con trastornos de ansiedad y sufren más, pueden generar malestar emocional con los pensamientos que se tiene sobre la situación , si todo el tiempo estoy pensando en esto de manera exagerada, ya hay casos de personas que no pueden seguir trabajando de la ansiedad que le genera, piensan en lo peor o que todo el tiempo está buscando información y compartiendo genera estado emocional que puede alterar el funcionamiento normal de la persona”, advirtió el profesional.

Y es cuando surge el pensamiento catastrófico y las recomendaciones son: darse cuenta de lo que se pasa y aceptar la emoción que le provoca la situación, si siente miedo y este paraliza para realizar tareas habituales, luego aceptar lo que genera y hablarlo con alguien.

“Lo importante es hablarlo, no quedarme con la sensación solo sino hablar con otra persona sobre lo que siento luego de aceptar lo que me pasa, ser consciente de lo que siento y tener un criterio de realidad, está mi pensamiento y la realidad que son cosas diferentes, y estos pensamientos catastróficos parten de una realidad pero se distorsiona la realidad y tengo que verificar qué pasa como que el China no murieron todos, está pasando, hay recuperados, sí hubo muertos pero no todos murieron”, indicó.

Informarse antes que desinformarse

González recomendó en ese sentido buscar información de fuentes oficiales y objetivas y ahí aplicar el criterio de realidad de si es real o no toda la información que me llega, que esta debe ser contrastada y dejar de buscar en internet información no verificada y no alimentar el pensamiento catastrófico que aumenta en este tipo de situaciones.

El profesional recomendó salir de los grupos de WhatsApp donde se siente que solo se comparten cosas negativas y por lo que nos sentimos agobiados. “Si tengo un malestar emocional es mejor salir de los grupos”, indicó.

Destacó que la población de riesgo es la que podría sentir más miedo y desprotección en estos tiempos y es a quienes hay que hacerles entender que el tema si bien es grave es salvable y no por ser adulto mayor sí o sí se caerá gravemente enfermo.

Sugirió que es bueno practicar el ser optimista y que es válido aferrarse a una creencia como creer en Dios, rezar pero sin caer en una cuestión ingenua de que “Dios nos protegerá de todo” porque se debe tomar las precauciones ante la situación que se plantea. Optar por compartir información verificada y cuestiones positivas aún sabiendo que es una situación grave por la que el mundo y el país están atravesando.

“No es el fin del mundo y no todos vamos a morir, es salvable con la prevención”, puntualizó González.