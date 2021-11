El comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, y el agente fiscal Joel Cazal en conferencia de prensa brindaron detalles sobre la “Operación Oz” que logró desbaratar una estructura dedicada a la extorsión sexual.

Según explicó Cazal, luego de recibir denuncias de algunas víctimas iniciaron un minucioso trabajo de investigación que les permitió identificar a dos personas que serían los principales responsables de cometer estos ilícitos.

Se trata de Ignacio Daniel Sosa, detenido días atrás en la ciudad de Ñemby, y Marcelo Ramón Barreto Núñez, quien se encuentra recluido en la penitenciaría de Misiones. Las autoridades no descartan que otras personas formen parte de esta estructura.

El modus operandi de los extorsionadores era el siguiente: creaban perfiles falsos en Instagram suplantando la identidad de empresarios, personas del ambiente mediático e inclusive ministros de la Corte o del Poder Ejecutivo para poder captar a sus víctimas.

Tras lograr su cometido, les pedían enviar videos y fotos de contenido sexual bajo la promesa de darles trabajo. Una vez que accedían, las víctimas eran presionadas para seguir enviando contenido o en todo caso les exigían pagar entre G. 1.000.000 y G. 3.000.000 para no divulgar las imágenes.

Arnaldo Giuzzio y Julio Borba son algunos de los ministros del gobierno cuyas identidades fueron suplantadas como parte de este esquema de sextorsión.

El fiscal Joel Cazal confirmó que Sosa y Barreto fueron imputados por extorsión, coacción y asociación criminal, aunque eventualmente podrían darse más imputaciones a otras personas conforme avance la investigación.

Hasta el momento se ha identificado a tres víctimas, aunque probablemente existan muchas más dado que hay quienes que se pusieron en contacto con las autoridades.

El jefe del Departamento Antisecuestro resaltó que muchas personas que atraviesan por situaciones similares no se acercan a realizar sus denuncias, por lo que hay varios casos que no se conocen y no pueden ser investigados.

Aquellos que son víctimas de casos de sextorsión pueden comunicarse al *377 desde cualquier línea telefónica de manera gratuita. Se garantiza la confidencialidad de los denunciantes.