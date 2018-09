La abogada Cecilia Pérez presentará una apelación contra la orden prisión de Óscar González Daher y su hijo. La defensora explicó que el político tiene arraigo, que no existe peligro de fuga y que hay varios factores para que le otorguen medidas sustitutivas.

Óscar González Daher y su hijo guardan prisión en la Agrupación Especializada desde ayer, por orden del juez Humberto Otazú, quien alegó que debido a la alta expectativa de pena no corresponde conceder medidas alternativas.

“Esto debería ser cuando la persona se esconde, no se presenta o no tiene arraigo, en este caso, ni bien tuvo conocimiento él se presentó, vamos a apelar”, anunció la abogada Cecilia Pérez en entrevista con la 970 AM.

La defensora argumentó además que la imputación por enriquecimiento ilícito es un “copia y pega” del reporte remitido por la Seprelad (Secretaría Prevención de Lavado de Dinero) y que dicho informe no puede ser utilizado como base.

“Esas son las cuestiones erradas de la Fiscalía, cuando copia y pega una denuncia, yo te denuncio a vos porque trataste de matarme y un fiscal se va y te imputa con mi denuncia”, cuestionó la abogada.

Explicó que lo que el Ministerio Público debe hacer es buscar los elementos que confirmen lo que se concluye en dichos documentos y no limitarse simplemente a seguir lo que dice un papel.

SIN PROBLEMAS DE SALUD

Por otro lado la abogada aclaró que el médico que ingresó a la Agrupación Especializada cumplió un mero trámite y no acudió porque el exsenador o su hijo se hayan sentido mal.

Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén están imputados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.