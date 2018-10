Ramón Wilson Ruiz Díaz, Expedito Arrúa Espínola, Diego Andrés Díaz, Willian Gabriel Benítez y Rolando Hugo Medina Hermosilla deberán guardar prisión preventiva, según lo dispuso la juez Leticia Paredes.

Los cinco enfrentaron audiencia esta mañana, luego de quedar detenidos el fin de semana, durante una serie de allanamientos en Itapúa, donde incautaron 448 kilos de cocaína y siete aeronaves.

La decisión de mandarlos a la cárcel responde a la presunción de un hecho punible grave y el posible riesgo de fuga.

Las avionetas se encontraban en un hangar cuya propietaria es una mujer de apellido Vera González, cuñada del diputado colorado oficialista, Freddy D`Ecclesiis, quien no está investigado en el caso.

El fiscal Hugo Volpe no descartó que puedan surgir elementos que involucren al legislador de Colorado Añetete, no obstante aclaró que de momento no existen causales que lo vinculen a la investigación.