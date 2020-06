Teresa Martínez, ministra de la Niñez y la Adolescencia, dijo que la fecha fue establecida para reflexionar sobre el trabajo infantil, situación que debe erradicarse de nuestro país.

“La primera premisa es que el niño no debe trabajar, porque ellos no trabajan, porque o sino es explotación. Esto es algo que debemos erradicar de manera definitiva de nuestras prácticas sociales”, expresó Martínez en contacto con 800 AM.

Detalló que la única obligación del niño es la de cumplir con las tareas establecidas dentro de su hogar, como limpiar, hacer las tareas, entre otros.

Por otra parte, indicó que la práctica del criadazgo está muy arraigada en nuestro país y lastimosamente es un flagelo que debe ser eliminada.

Explicó que muchas veces el niño o niña es separada de su familia, llevada a otro domicilio a cumplir con las tareas domésticas o jornadas laborales pesadas con la promesa que estudiará, situación que muchas veces no sucede, sostuvo la ministra.

“Quitan la posibilidad a que el niño se recree, derecho fundamental que le pertenece. Además, sucede el caso que el chico estudia pero no cumple con las tareas académicas, (también es su derecho), por tener que trabajar eso está prohibido y es considerado explotación laboral infantil”, remarcó.

La ministra de la Niñez, mencionó que según reportes de Global Infancia, 436.419 niños y niñas son explotados laboralmente en Paraguay.

No obstante, podría agravarse debido al desempleo masivo de adultos a raíz de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Acto de conmemoración contra el trabajo infantil

En el marco de la conmemoración, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Trabajo llevaron a cabo un acto esta mañana, donde pidieron acompañar la reactivación post-pandemia sin explotación infantil.

La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, habló de fortalecer los controles, establecer una campaña de concienciación y educación a nivel país para combatir el trabajo infantil.

“Capacitarnos todos de cómo incubar medidas económicas y laborales que prevengan este flagelo, es decir, un gran pacto nacional de reactivación económica sin trabajo infantil es lo que hoy queremos proponer”, expresó en el acto.

Por su parte, la ministra del Niñez, Teresa Martínez, invitó a la ciudadanía a unirse a la campaña para lograr el objetivo.

“Vamos a tener muchísimos niños saliendo a las calles a buscar recursos, muchas de sus madres están ahora quedando sin empleo”, indicó.

Mencionó que trabajarán en detectar nichos para estas familias, y así lograr que realicen alguna actividad económica para evitar que los niños salgan.

Ambas instituciones, lanzaron un curso de “Estrategias para la erradicación del trabajo infantil” que será impartido por el SNPP de forma virtual, iniciará el 23 de junio del corriente.

Para denuncias de casos de explotación laboral infantil y vulneración de derechos laborales de adolescentes trabajadores habilitaron la línea telefónica (0983) 515-701.