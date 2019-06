La periodista Adalid Monzón informó a la 970 AM que una importante cantidad de manifestantes comenzó a movilizarse este miércoles en el microcentro esteño para exigir la cárcel para los integrantes del clan Zacarías en Ciudad del Este. Además cerraron la cabecera del Puente de la Amistad durante la medida de fuerza.

Los manifestantes anti clan Zacarías cerraron el paso vehicular en la zona fronteriza también para, de paso, protestar contra los controles a los paseros.

Durante la medida de fuerza, varios comercios se vieron obligados a cerrar sus puertas, según indicó la comunicadora.

Manifestaciones en Ciudad del Este: cierre de paso vehicular y comercios Leé más acá: https://t.co/GTH5ECOs2D pic.twitter.com/S2owZRiB60 — Diario HOY (@hoypy) 12 de junio de 2019





PROTESTA EN MUNICIPIO

Mientras que otra situación se dio más temprano en la Municipalidad de Ciudad del Este, donde los funcionarios desvinculados repudiaron el hecho y solicitaron ser reincorporados. Algunos de los protestantes incluso se encadenaron frente a la institución.

El intendente esteño Miguel Prieto indicó a los afectados que la comuna no es una institución de caridad y que no puede seguir albergándolos en el municipio. “Ustedes son los que mienten, 18 años robaron, bandidos que andan”, refirió el jefe comunal alzando la voz y causando la ira de los manifestantes. Afortunadamente este incidente no pasó a mayores.