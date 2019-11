El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer en honor a las hermanas Mirabal, también conocidas como “Las Mariposas”. Patria, Minerva y María Teresa fueron asesinadas un día como hoy, pero en 1960 por oponerse fervientemente al régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. En esta fecha, es oportuno recordar que, desde el 2016, el número de feminicidios en Paraguay no es menor a 40 por año.

Actualmente, se registraron 45 casos de feminicidio en lo que va del año, según el Observatorio de Violencia de Género del Centro de Documentación y Estudios (CDE). De estos casos, 39 reúnen todos los elementos para ser enmarcados como tales y otros 6 aún están siendo estudiados. También se registraron cuatro asesinatos de paraguayas en el exterior, todos fueron perpetrados por sus parejas sentimentales.

De las 45 víctimas, cuatro eran menores de edad y una de ellas era indígena.

ENERO

La primera víctima de feminicidio fue María Mabel Estigarribia de Cabrera. Tenía 28 años cuando su esposo, un oficial de policía, la mató a balazos el 2 de enero en la ciudad de Capiatá. Posteriormente, el hombre se quitó la vida.

El 26 de diciembre del 2018, el papá de Fátima Borja le prendió fuego a la casa donde vivían con su hermana de 14 años y su mamá. Fátima tenía 21 años y agonizó por varios días hasta que el 5 de enero no aguantó más y sufrió un paro cardiorespiratorio. Su mamá y su hermana fallecieron en el siniestro, mientras que su padre murió horas después. Según las evidencias recabadas por la Fiscalía, Fátima pidió ayuda a sus amigas a través de Whatsapp, les dijo que publicaran la conversación si es que algo les llegaba a suceder a ella o su familia. Su madre hizo la denuncia, pero el Juzgado de Paz de Ypacaraí hizo caso omiso.

Ceferina Rodríguez Sanabria (29) fue asesinada por su hermano, quien habría llegado borracho a la casa y empezó a efectuar disparos al aire. Cuando Ceferina le reclamó su actitud violenta, recibió un balazo en la cabeza. Su hermano dijo que “fue un accidente”. Actualmente, el hombre se encuentra detenido.

Lucía Ramírez vio el fin de su vida a los 59 años luego de recibir cinco estocadas por parte de su ex pareja, Ángel Rivarola. El victimario había salido de prisión 8 días antes de cometer el crimen y según los testigos, la discusión habría iniciado debido a la desaparición de G. 1.500.000. Ocurrió en Colonia Sapucái, Departamento de Concepción.

Uno de los casos más terribles es el de una pequeña de 7 años. Su muerte se dio a causa de complicaciones en un cuadro respiratorio y falleció por falta de asistencia. Al llegar al Hospital Materno Infantil de Limpio sin signos vitales, los médicos deciden practicarle una autopsia donde posteriormente se constató que la niña era abusada. Las hermanas de la niña también fueron inspeccionadas y declararon que el abusador era su padre biológico. Hasta el momento, esta investigación se caratula como feminicidio, ya que no fue llevada a un centro asistencial para tratarse porque la menor era abusada.

Mabel González (35) estuvo desaparecida desde el 9 de enero. Fue hallada muerta junto a la niña que cuidaba en un sojal el 29 de ese mismo mes. Según los investigadores, había rastros de al menos 10 puñaladas en el cuerpo de la mujer. Sospechan que fue asesinada por su ex pareja, quien declaró haberse encontrado con ella ese día, pero “fue solo un rato”.

El 30 de enero, a Micaela Beatriz Cabrera Ávalos le dispararon en la cabeza. El principal sospechoso es su pareja, con quien había reanudado la relación ocho días antes de que fuera asesinada.

FEBRERO

El cuerpo de Clemencia Rojas Cañete (31) fue encontrado el 28 de febrero en la Compañía Sexto Encuadre, distrito de Maracaná, Canindeyú. Los vecinos que fueron a verificar que estaba todo bien cerca de las 6:00 hs y se encontraron con que Clemencia estaba acostada en la cama, semi tapada y en ropa interior. A su lado, el cuerpo de su pareja y la cama estaba totalmente ensangrentada. Basilio Vargas se quitó la vida y en una carta, explicó que la mujer quería poner fin a la relación. Este era el motivo por el que la mató y posteriormente se suicidó.

MARZO, EL PEOR MES DEL AÑO

Marzo registró un total de 11 feminicidios, convirtiéndolo en el mes más sangriento del año.

El 6 de marzo, Lorena Gray Cañete de 34 años era hallada muerta en Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. El presunto autor es Néstor Acosta, alias Karapeto, pareja de la mujer. El hombre le disparó en el abdomen y posteriormente hirió a una pequeña de 11 años, quien es su hijastra.

El 12 de marzo, María del Carmen Saucedo fue hallada muerta a orillas del Tebicuarymi con un cuerda y una bolsa llena de piedras atados a la cintura. Tenía 73 años. La Fiscalía nunca descartó la teoría de feminicidio, pero tampoco se conoce el desenlace de la investigación. Ocurrió en el Distrito de Coronel Martínez, Departamento de Guairá.

Liliana Ramona Ocampos tenía 28 años cuando fue asesinada. Murió desangrada luego de que su pareja la apuñalara. El hombre intentó quitarse la vida. Sobrevivió y fue detenido.

Nancy Gómez (23) dejó a dos niños huérfanos en La Paloma. Su pareja la citó a un soja y la apuñaló, posteriormente tiró su cuerpo al río. El hombre confesó el crimen y acto seguido, fue detenido.

El cuerpo desmembrado de una mujer fue hallado en dos maletas el 19 de marzo. Esto ocurrió en Colonia Yguazú, Alto Paraná. Las autoridades aún no la pudieron identificar y no descartan que se trate de un feminicidio, debido a que aún no se tiene la identidad de la mujer ni su relación con los autores del crimen.

A Digna Soledad Ramírez la hallaron muerta con un disparo certero en el corazón. Las pruebas de parafina descartaron suicidio y la investigación comenzó a apuntar a su pareja a raíz de ese resultado.

Deysi Carolina Ruiz fue enterrada en el patio de su casa y fue hallada el 25/03. Había desaparecido la semana anterior. Su pareja es el principal sospechoso. Dejó huérfanos a 5 hijos.

María Ángela Morínigo tenía 63 años y fue hallada muerta con 4 balazos. Las autoridades quisieron caratular el hecho como suicidio, hasta que en los medios se cuestionó si una persona puede matarse con cuatro tiros. Ahora, se investiga un posible feminicidio.

El ex de Liz Saavedra no aceptó el fin de la relación y por eso, la habría matado a balazos. Semanas después, el hombre fue hallado muerto en Ciudad del Este. La muerte del supuesto autor se le atribuye a la familia de la víctima, ya que sería hija de un alto jefe policial de la zona.

El caso de Zulma Franco no tiene una investigación formalmente abierta. Su pareja le habría disparado en el pecho y sostiene que fue un accidente. El único testigo del hecho ocurrido en Yasy Kañy, departamento de Canindeyú es el hombre, quien también es dueño del arma homicida.

En Naranjito, departamento de San Pedro, Pablina Valera Pitta (44) fue apuñalada cinco veces por su pareja porque ella se negó a darle más cerveza. En ese momento, Pablo Paniagua Giménez, la atacó con un cuchillo apuntando sus estocadas directamente al abdomen de la mujer. Tras el hecho, el hombre se dio a la fuga.

ABRIL

Petrona Benítez también fue asesinada a puñaladas. Su pareja confesó que la mató porque no aceptaba que ella haya puesto fin a la relación. Todo esto ocurrió el 7 de abril en la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná.

El mismo día, el cuerpo de Elena Grance (88) fue hallado en Valle Apu’a, Lambaré. Fue asesinada por su hijo (67), quien la apuñaló en el cuello y posteriormente se suicidó.

El 16 de abril, a Deysi García la mataron a golpes. Su pareja posteriormente se quitó la vida. Ambos cuerpos fueron hallados por una de las hijas de la pareja en el barrio Barcequillo de San Lorenzo.

El 29 de abril se dieron dos sucesos. Carlos García mató a su Ángela Ramírez a puñaladas y luego hirió a su hijo y a su nieta. Posteriormente, el hombre se quitó la vida tirándose a un pozo de agua. Este hecho ocurrió en San Miguel, Misiones.

Mientras tanto a más de 300 km de esa localidad, Maida Noguera fue hallada muerta. Las autoridades no aparecieron para hacer el levantamiento del cadáver. Días después, el hecho se caratuló como “muerte súbita”. Las hijas de la mujer piden hasta hoy que se investigue como feminicidio, ya que la pareja de la víctima, Carmelo Vázquez Luque, ya la había violentado en varias ocasiones.

MAYO

El 2 de mayo, el cuerpo de Gloria Andressa Gamarra fue descubierto enterrado en un patio baldío. La causa de muerte fue asfixia e intentaron acelerar la descomposición de su cuerpo con cal. El autor del crimen sería su pareja y aún es buscado por la Policía.

Araceli Ramos era una mujer indígena de Pedro Juan Caballero. Fue hallada muerta, semidesnuda con rastros de abuso. La estrangularon con una cadenilla. Llevaba muerta entre 6 y 14 días, nadie reclamó su cuerpo. Al lado del cadáver, había un celular, una foto de militares con una fecha de 1997. También había un papel con un número de teléfono que correspondería a un pariente de la víctima. La Fiscalía continúa investigando este caso.

Patricia Cappo era una docente de 47 años de la ciudad de Itauguá. Su ex pareja le disparó en la cabeza frente a los hijos de la mujer y posteriormente se dio a la fuga. Días después, el hombre se suicidó y la Fiscalía archivó el caso con la muerte del autor del crimen.

JUNIO

El cuerpo de Maria Elena Vera fue hallado en una bodega del Mercado 4, luego de estar varios día desaparecida. La Fiscalía solicitó la captura de Ever Eladio Benítez Sánchez, quien era pareja de la mujer hacía 14 meses. Hasta ahora, se encuentra prófugo.

AGOSTO

Según el relato de su pareja, María Contrera Valiente fue asesinada con un disparo en el pecho durante un asalto. El relato era inconsistente y la Fiscalía continuó investigando. Finalmente, el hombre quedó detenido y confesó el crimen.

El cuerpo de María Teresa Aguiar estaba totalmente quemado cuando la encontraron el 24 de agosto. En principio, se creyó que se trataba de un incendio nada más, pero las cámaras de seguridad mostraron que su pareja había ingresado con ella a su departamento. En el reporte inicial, se hablaba del aire acondicionado como causal del incendio. María Teresa avisó a su familia que le hombre la había amenazado. En el poder él se encontró su celular y otros objetos personales de ella.

En Encarnación, Mirtha Lorena Vera Chandi tenía 18 años cuando su pareja la agarró del cabello y la arrastró hasta la ruta el 31 de agosto. Una vez que llegaron al lugar, el hombre la empujó frente a un vehículo que pasaba y fue arrollada. Todo quedó grabado en cámaras de seguridad de la zona.

SEPTIEMBRE

Lidia Pérez de Barrios llegó sin vida al centro de salud de Juan Manuel Frutos, Caaguazú con varias heridas profundas en la espalda realizadas presumiblemente por su marido. Se habían separado recientemente en papeles. El hombre también se apuñaló, falleciendo en el momento.

Teresa Mareco había terminado con su pareja hacía tres años. El hombre la amenazó diciendo que si volvía a tener pareja, la asesinaría. La mujer recibió 10 disparos de una pistola 9mm mientras tomaba tereré con su novio actual, quien luego del hecho, corrió a esconderse. Dejó tres hijos huérfanos.

Lilian Ayala trabajaba en el motel Venus de Ñemby. Su ex pareja se hizo pasar por cliente del lugar, pidió bebidas para una de las habitaciones y tras una discusión, la apuñaló al menos cuatro veces, según el informe oficial. Hasta el momento, Lisandro Sánchez de 29 años se encuentra prófugo.

El rostro de Elsa Martínez Vera estaba totalmente hundido cuando la encontraron muerta en un camino vecinal de Paso Horqueta. Su concubino la habría matado con un mazo de albañilería. Dejó a dos hijos huérfanos. El supuesto feminicida se encuentra detenido.

OCTUBRE

Martillo, cuchillo y vara de hierro fueron las armas utilizadas para matar a a golpes a Sofía Aquino de Cortázar. Estaba con su hija de 15 años, quien pudo escapar del lugar y pedir ayuda. Su marido, Isabelino Cortázar, confesó el crimen.

En Laureles, Ñeembucú, a Isabel Sánchez Negrette Torales la encontraron muerta el 18 de octubre. Fue asesinada a balazos por su pareja, quien intentó suicidarse al día siguiente del hecho luego de que la Policía Nacional lo acorralara.

El cuerpo golpeado y sin vida de Sara Franco fue hallado en el arroyo San Lorenzo el 27 de octubre. Había salido con su pareja ese día. Su madre ya había denunciado que la víctima estaba en una relación violenta, pero no le hacían mucho caso porque también tenía antecedentes policiales por hurto.

El cuerpito sin signos de vida de una pequeña de 2 años llegó al Hospital de Bella Vista Norte, Amambay el 31 de octubre. La causa de muerte fue asfixia y se pudo constatar que la niña era abusada. El mismo día, un caso similar se dio en Choré. Una niña de 9 años no resistió y falleció en el centro de salud local. Las autoridades hallaron signos de violencia en el cuerpo.

NOVIEMBRE

Mayra González fue llevada a urgencias por su novio médico. Él alegaba que se ahogó con su propio vómito, pero la autopsia determinó que fue asesinada a golpes. Días después, el hombre se quitó la vida en el penal de Tacumbú.

Francisca Meza fue asesinada por un hombre con quien había empezado a salir. Fue abusada, tenía signos de haber sido mutilada en sus partes íntimas y asesinada a golpes. El hombre sostiene que “no recuerda nada”.

Estela Ávalo era funcionaria de la Cámara de Diputados. Su pareja la asesinó cortándole el cuello y posteriormente se quitó la vida. todo esto porque no aceptaba el fin de la relación.

Dorisel Marecos era madre de tres niños. La asesinaron a tiros en el colegio donde ella trabajaba como directora de Educación Inicial. El autor es su pareja, Hever Gómez, quien es agente policial y luego de cometer el hecho se quitó la vida.

El cuerpo de una mujer no identificada fue hallado en la Costanera de Asunción. La Fiscalía no descarta aún que se trate de un feminicidio.

Lucía Gauto fue atacada por su pareja en la zona de Puerto Botánico. El hombre la apuñaló en la espalda y parte del cuello. Ella intentó buscar ayuda, pero no aguantó y cayó muerta frente a una bodega de Asunción.

CUARTO PARAGUAYAS ASESINADAS EN EL EXTERIOR

Para la familia de Romina Núñez, el nuevo año fue trágico. Su cuerpo fue encontrado en el Arrecife de Lanzarote, España el 1 de enero. Su esposo dijo que había encontrado el cuerpo en la casa y posteriormente lo tiró al mar.

Juana Carolina Brítez fue rociada con nafta y quemada viva durante una pelea con su marido en La Plata, Argentina. Tenía 34 años y estaba embarazada de cinco meses. Estuvo internada durante 12 días hasta que no aguantó más y falleció el 31 de enero.

Liliana González (37) vivía con su pareja en Villa 31, Retiro, Argentina. Fue descuartizada por su pareja con una amoladora. La encontraron luego de varios días, porque los vecinos denunciaron “un hedor insoportable” que provenía de la vivienda. El hombre fue detenido el 6 de mayo en Paraguay, casi tres meses después de la muerte de la mujer.

Liz Colmán fue asesinada frente a sus hijas de 10 y 8 años en Madrid, España. Su pareja la apuñaló en el pecho y el abdomen. La menor de las hijas alertó al servicio de emergencias y trataron de reanimarla, pero la mujer ya había fallecido. El autor del hecho fue detenido.