El nivel de acatamiento de la cuarentena y el flujo importante de personas que se movilizan en los últimos y dirigen al interior puede colaborar con el escenario visto en otros países con distintas variables de acuerdo a la realidad local con el aumento de número de casos en forma progresiva lo que directamente impactará en los servicios de salud que pueden colapsar.

“No hay porqué negar, es un escenario que se puede dar viendo la experiencia de otros países, estamos trabajando para minimizar lo más que se puede el impacto en los hospitales y estar preparados”, afirmó el ministro Julio Mazzoleni en conferencia de prensa.

Manifestó su preocupación ya que todo el esfuerzo que se vino haciendo desde el inicio de la restricción de circular y las recomendaciones de distanciamiento social puede verse vulnerable con la actitud de personas que están pasando por alto las medidas.

“En estos días hemos visto como siempre una gran colaboración de la ciudadanía pero vemos con extrema preocupación el movimiento inusitado en estos días. Mucha gente no dimensiona la magnitud de este problema”, señaló Mazzoleni.

Recordó que el éxito de la implementación de estas medidas de distanciamiento social pasa por un conciencia y convencimiento de la ciudadanía.

“Insto a capitalizar el esfuerzo que hicimos como sociedad y concebir el valor de una vida humana”, puntualizó.

Agregó que la estrategia no es pensar en términos de no contagiarse sino de no contagiar y asumir que es uno el que porta el virus y actuar en consecuencia para no infectar al entorno. “Actuar como si portáramos el virus y cómo cuidaríamos a nuestros seres queridos”; añadió.

Sobre el punto de continuar con las medidas de cuarentena, indicó que realizó ciertas recomendaciones al presidente Mario Abdo y que una de ellas es continuar con la suspensión de clases y por parte del sector laboral se seguirá evaluando qué medidas tomar.