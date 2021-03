Juan Ignacio Masullli, el joven solidario que junto con su madre dieron inicio a una acción solidaria para los familiares de los pacientes internados por Covid-19, relató al programa La Caja Negra, que de iniciar con 20 platos de comida ahora preparan 800 para 15 hospitales más.

“Lo que hacemos no hace que la gente deje de contagiarse pero si hace que afronten un poco mejor lo que atraviesan. Es desgarrador ver la situación en la que están esas familias (de pacientes de COVID). Hay gente extremadamente solidaria. Estamos entregando 800 platos por día y eso ayuda a que la gente esté un poco mejor", expresó.

El joven recordó con mucha emoción que la iniciativa nació gracias a un tuit donde hizo el pedido de ayuda y que actualmente se convirtió en una gran cadena de solidaridad.

“Desde que lancé el tuit jamás imaginé que iba a tener tanta repercusión y desde ese día la gente no para de escribir, ayudándonos con sus donaciones, ofreciendo su tiempo y su mano de obra. No puedo explicar con palabras lo mucho que me emociona la solidaridad de la gente que cada día se suma más”, contó.

Para confirmar las donaciones o hacer consultas, están habilitados los números 0981 406 328 (Mónica Masulli) y 0991 978 157 (Claudia Felip). Asimismo, está habilitado el DM de la cuenta de Twitter @nachomasulli.