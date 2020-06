Julio Rolón, viceministro de Salud, confirmó en entrevista con la radio 650 AM que la Contraloría informó a la institución que las 2.000 unidades de tapabocas y mamelucos que recibió en marzo de este año como donación de Petropar en realidad ya vencieron en diciembre del año pasado.

La autoridad indicó que recibieron en buena fe y que nunca se imaginaron de que las mismas iban a atentar contra la salud de los médicos y enfermeros. “Es una situación bastante incómoda. Nadie espera que haya nada irregular detrás. Se llegó a distribuir pero cuando nos percatamos que estaban vencidos suspendimos. En una hora más vamos a tener los informes de los lugares donde se llegó a distribuir”, dijo.

Rolón remarcó que por más que sean donaciones, el personal de blanco no puede utilizar los insumos médicos ya vencidos. “Nosotros tenemos una obligación moral porque es proteger la vida de los profesionales. Luego de la fecha límite no se puede usar más. El Gobierno no puede alegar la falta de recursos para utilizar los insumos médicos vencidos”, agregó.

Así también resaltó que las donaciones de insumos de bioseguridad y medicamentos deben estar registrados en el país y cumplir con todos los rigores.

Por último confirmó que tres recientes donaciones sí cumplieron con todos los requisitos, como así también las que dio Taiwán.

Patricia Samudio renunció al cargo de presidenta de Petropar luego del escándalo generado por sus compras COVID.