La ley vigente establece que el último domingo de marzo, es decir, el próximo 28, se atrasa la hora. Sin embargo, la Cámara de Diputados se ratificó en el proyecto que establece el actual horario como definitivo, pero en Senadores no se abordó el tema en la sesión de ayer.

El proyecto que establece el horario oficial en la República del Paraguay fue ratificado el miércoles pasado en la cámara de origen -Diputados- tras el rechazo en la cámara revisora -Senadores- en noviembre pasado.

No obstante, el planteamiento regresó a la Cámara Alta, que solo podrá volver a rechazarlo por mayoría absoluta de dos tercios y, de no obtenerla, quedará sancionado el proyecto. Sin embargo, el tema no fue estudiado en la sesión de ayer,

Los argumentos del proyectista Sebastián García son otorgar una hora más de claridad al finalizar la jornada laboral, coincidentemente en la franja horaria en la que se producen mayores hechos delictivos; y por otro, la optimización del consumo energético en el transcurso del año.

Mientras tanto, se espera que en la semana entrante el proyecto sea incluido en la sesión ordinaria o bien que se convoque a una extraordinaria exclusivamente para finiquitar el pendiente.

Si el proyecto fuera sancionado, se necesitaría un decreto presidencial para poder aplicar el próximo domingo, la continuidad y mantenimiento definitivo del horario de verano. De lo contrario, se aplicará recién el año próximo.