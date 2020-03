La extracción de plasma es un método que se realiza hace años en el país, se tienen los equipos y los especialistas por lo que resta identificar quiénes son candidatos que pueden donar de entre las personas que resultaron con la enfermedad y que cumplan ciertos requisitos para el uso del componente, explicó el infectólogo Eugenio Baéz.

En la donación de plasma solo se saca los anticuerpos por medio de filtros y eso se utiliza por ejemplo en los pacientes graves y es un tratamiento que fue utilizado por un médico chino, recordó el profesional en contacto con Monumental.

Actualmente, se está trabajando en un protocolo para su uso y estaría concluido en la semana y contar con un banco grande de plasma en el país.

Explicó que un donante da una muestra para tres tratamientos entonces, si se tiene 100 donantes se podrá tratar a 300 pacientes.

“Podemos concretar lo de los plasmas de pacientes que ya tuvieron la enfermedad es pronto eso y fácil de realizar y no dependeríamos de nadie para hacer ese tratamiento porque se tiene los equipos y los expertos”, afirmó.

Indicó que es una alternativa para ganar tiempo mientras llega la vacuna porque una vez que se tenga disponible el país deberá esperar al menos un año para recibirla.

Para llevar adelante los tratamientos con plasmas también es fundamental contar con reactivos necesario y aumentar la capacidad de testeo de la mayor cantidad de personas y detectar quiénes tuvieron el virus para poder ser donantes.

El plasma es un material biológico que se obtiene de la misma sangre del paciente y se toma una muestra por una punción venosa que luego se centrifuga para separar los distintos componentes como glóbulos rojos, blancos y plaquetas.

Sobre las medidas de aislamiento, indicó que ayuda bastante a contener el brote violento de casos además del clima caluroso y la colaboración de la gente para quedarse en la casa.

Recordó que sistemas de salud cinco estrellas de Europa están sufriendo las consecuencias de no haber tomado medidas en forma inmediata por lo que el país está ganando tiempo para que los casos no se disparen y colapse el sistema de salud local que no llega ni a un cuarto de estrella.

La población de riesgo es la que debe ser resguardada y protegida porque en caso de que aumenten los casos será la que cope los hospitales y sanatorios y agregó que la cuarentena debe continuar también para los escolares y prolongar más tiempo el retorno a las instituciones educativas.