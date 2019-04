La exviceministra de Educación, Nancy Ovelar, lanzó este lunes duras declaraciones contra el titular de Educación, Eduardo Petta, por ser el responsable de la actual crisis educativa y no buscar una solución sino que poner más leña al fuego.

Uno de los tantos problemas que se registra es que miles de estudiantes de todo el país se encuentran a la deriva sin clases en varias materias por la falta de rubros docentes, ya que cerca de 3.000 maestros adquirieron derechos jubilatorios porque ingresaron al sistema educativo en 1992 durante la reforma educativa.

Ovelar mencionó en la radio 970 AM y el canal GEN que en el ministerio se dio una gran polarización, siendo que la cabeza debe ser una persona serena con capacidad de conversar con todos y conseguir una verdadera unidad.

“El ministro Petta ingresó al área de comunicación con una lógica policiaca. Allí se debe trabajar con inteligencia; el ministerio no es una bomba que hay que desactivar, tiene información y equipos que están trabajando. Es cuestión de respetar a la gente. Hay muchas personas con mucha experiencia y que hoy están en los pasillos, están profanando la dignidad”, criticó.

Al parecer de la entrevistada, se pudo evitar el escenario de crisis -donde únicamente los estudiantes terminan perdiendo-, al apostar por la previsión y funcionamiento orgánico de la institución -donde el líder se reúna y dé orientaciones a las direcciones-.

“Petta no se quiere reunir, él gobierna con Twitter en la mano, mucho para la gradería y los medios, haciendo declaraciones solo para los titulares. Eso es nefasto. ¿Dónde están los 1.200 planilleros? ¿Hay algún caso en la Fiscalía? No existe hasta hoy nada de eso. Se lanzaron declaraciones para los titulares, pero así no se administra una cartera de Estado”, remarcó.

Criticó además que todas las fallas que encontró el ministro Petta las mediatizó, pero no se abocó a saber cómo funcionaba la estructura y quiénes eran esenciales para su buen funcionamiento. “Hoy esa estructura está tambaleando. Estamos en un periodo donde hay una gran población de docentes que se van a ir jubilando. Eso se puede prever con una gran planificación. La solución que queda es sentar a los equipos y hacer trabajo previo de planificación”, subrayó.

DIRECTORES EMPLAZAN A PETTA Y CRITICAN SU NINGUNEO

A su vez, Miguel Marecos, del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), manifestó a la misma emisora que decidieron emplazar al ministro Petta, porque el agua que colmó el vaso es la falta de los docentes. “Esto lo veíamos venir desde el inicio de su administración por su pelea que tuvo con la exviceministra Ovelar y la designación de su equipo que armó con gente de otras partes”, dijo.

El representante de los directores detalló que unas 500 instituciones educativas están a la deriva y que esto generará serias consecuencias. “Los alumnos están en libre albedrío, hay profesores de inglés enseñando matemáticas y docentes que están juntando varios grados para dar clases”, acotó sobre cómo se sobrelleva la situación.

“Hace cinco meses que buscamos hablar con Petta, pero siempre está ocupado o con otros temas urgentes. Es una improvisación total. (…) No puede pretender manejar el solito el ministerio y que su único caballito de batalla sea el presidente (Mario Abdo). Es algo demasiado ridículo lo que está pasando. Tiene un gabinete de potrero. Da rabia que ningún ministro anterior tuvo este problema porque es elemental que se nombre a un docente interino con el perfil de la asignatura que se pretende cubrir”, esgrimió.