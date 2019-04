Ni prótesis mamaria ni rinoplastia, los menores de 18 años no deberían pasar por un quirófano para una cirugía plástica indicó el doctor Bruno Balmelli, cirujano plástico y vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica y Reconstructiva en entrevista con la 970 AM.

“La mujer no está preparada para cambiar su cuerpo antes de los 18 años”, afirmó el profesional y abogó por contar con una legislación que también incluya las edades para acceder a una cirugía plástica.

Tanto los cambios en la nariz como el aumento de los senos en menores de edad forman parte de la demanda en cuanto a cirugía estética y Balmelli afirmó que perdió pacientes por rechazar a padres que llevaban a sus hijas para este tipo de cirugías.

Existen casos de jóvenes que se sometieron a cirugías estéticas y quedaron con invalidez o cirrosis por lo que son varios aspectos que se deben considerar para que una intervención de esta tipo sea segura.

“Se tiene que legislar para establecer quiénes pueden realizar, dónde, la edad del paciente y los productos que se utilizan .Debe haber un control riguroso”, afirmó Balmelli.

Destacó los tres pilares a la hora de realizarse una cirugía plástica: el profesional calificado, el lugar donde se realiza y los productos certificados con lo que se acerca al riesgo cero.

Dio como ejemplo lo hecho en México donde hubo problemas similares con respecto a la práctica criminal de ofrecer un procedimiento estético sin las mínimas condiciones de servicio. Allí fue creada la policía de salud que tiene a su cargo el control de los establecimientos y qué procedimientos se realizan en ellos.

Lamentó que exista poco control por parte de la Superintendencia de Salud y para lograr una legislación al respecto indicó que se está trabajando de cerca con el MSP sobre todo luego de la última muerte registrada en una joven que se sometió a una cirugía de agrandamiento de glúteos sin las mínimas condiciones.

“Falla: la falta de control de los productos que se utilizan en los procedimientos, a nivel de la Superintendencia no hay un control de los spa y peluquerías que no son adecuados para estos procedimientos, no puede realizar una persona que no se formó para esto”, puntualizó.

Balmelli señaló que debe haber más exigencia de las personas que optan por una cirugía desde el lugar donde se realiza, quién lo realiza y qué utiliza para el procedimiento. El bajo precio de las ofertas es el primer punto que debería llamar la atención y dudar de la garantía que les ofrece.

“Un dermatólogo o un cirujano plástico es el profesional que considero puede realizar una cirugía estética”, afirmó y recordó que la sociedad tiene el listado de los profesionales certificados.