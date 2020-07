El miembro de la Cámara de MIPYMES de Salto del Guairá, Víctor Stanley lamentó la situación crítica que atraviesan debido a la crisis económica a raíz de la pandemia.

Stanley señaló que solicitaron al Gobierno el 50% de descuento, exoneración o pagos fraccionados ya que tras 120 días de cuarentena, hay comercios que vendieron 0 Gs y no pueden cumplir con los pagos requeridos.

Sobre ese punto, dijo que fue planteado ante los intendentes de ciudades fronterizas con el Brasil, quienes están ultimando el documento a ser remitido a Asunción. Acotó que dicho tratamiento sigue en estudio, pero sin respuestas aún por parte del Gobierno.

“Quisimos reunirnos con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pero hasta ahora no pasó absolutamente nada”, expresó en contacto con Unión.

Manifestó que unos 1.400 comercios de la ciudad cerraron y 800 propietarios ya se retiraron de la zona durante la pandemia.

“En los últimos tiempos, de 13 a 15 negocios por día están cerrando de diferentes rubros, ayer se cerraron 3 pinturerías”, lamentó.

Apuntó que hasta el momento son 4.500 personas desempleadas y esta semana serían unas 6.500 en total.

“Para fin de mes se elevaría a casi 11.000 los desocupados, como no generamos porque no hay circulante, no tenemos para pagar salarios ya sea de cualquier trabajo”, enfatizó.

Delivery fronterizo

El portavoz apuntó que el delivery fronterizo, aprobada recientemente por el Ejecutivo, no funcionará en Salto del Guairá, ya que dicha localidad está dividida por dos estados brasileños: Mato Grosso do Sul (para ingresar se tiene que atravesar una selva) y Paraná (se debe cruzar el puente Ayrton Senna, de 3.200 metros de largo).

“No somos como la ciudad de Pedro Juan Caballero que una doble avenida nos separa del Brasil. El delivery no va a funcionar acá porque no es rentable y riesgoso, además con el aumento de casos de coronavirus en el vecino país, ponen trabas arancelarias y de seguridad”, puntualizó.

Por último, sostuvo que Salto del Guairá es la ciudad que más perderá en tanto dure la pandemia.