El presidente de la Essap reconoció que no se puede garantizar la cobertura de agua potable y argumentó que tantos días sin lluvia hacen que la demanda aumente y que los reservorios tengan un nivel bajo.

“Seis días sin lluvia nos hace entrar en crisis, esto no se dio el año pasado, no tuvimos una situación parecida a esta”, comentó el presidente de la Essap, Natalicio Chase, en contacto con la 730 AM.

Sobre este punto explicó que cuando llueve disminuye el consumo a la mitad, porque no se riegan los jardines y no se lavan los autos. Además, las precipitaciones permiten que se carguen los reservorios de la Essap y que estos abastezcan por al menos una semana más.

“No tenemos un plan B, porque es estructural el problema, no podemos crecer con un salto o con una compra, estamos al máximo de nuestra capacidad”, reconoció Chase.

Las zonas críticas son las mismas de siempre: barrio Obrero, Tacumbú y varios puntos de Luque, entre ellos, Villa Adela y Cuarto Barrio, considerados de zona alta.

Para que estos lugares tengan agua el reservorio de la Essap debe amanecer con 4 metros y esta mañana solo llegaron a 2.70 metros.

Además de la falta de lluvia, el presidente de la Essap atribuye esta crisis a los 20 años que pasaron sin que se construyan las plantas de tratamiento.