Cristina Goralewski, titular del Instituto Forestal Nacional (Infona), negó los infundados rumores que corren por redes sociales acerca de un supuesto embarazo y una relación sentimental. Instó a sus congéneres a no permitir este tipo de atropellos que se dan por el simple hecho de ser mujeres profesionales.

En entrevista con radio Ñanduti, Cristina Goralewski salió al paso de los rumores que comenzaron a viralizarse a través de las redes sociales y aclaró que si bien al principio prefirió no tocar el tema, optó finalmente por no callar para demostrar a las mujeres que no deben dejarse atropellar.

“Hace varios días corren audios de Whastapp con mi foto, e inclusive salió en un programa de televisión, ayer se mediatizó esto, no pensaba darle seguimiento porque mantengo mi vida personal de manera privada, pero me puse a pensar en tantas mujeres que temen hablar o no se las escucha”, dijo.

Voy a seguir liderando el proceso de cambio y transparencia que estoy llevando adelante en una institución que por años estuvo bajo el yugo de la corrupción y la impunidad. Pueden seguir mintiendo y atacando pero yo no voy a parar — Cristina Goralewski (@cgoralewskih) 12 de junio de 2019

“Están jugando con mi dignidad y la de mi familia. Entonces decidí salir a inspirar a otras mujeres, decidí hacerlo en honor a la verdad y las mujeres que sufrimos este tipo de violencia por el único pecado de ser profesionales, esta es una campaña para sacarme méritos del trabajo. Esto me fortalece porque le estamos molestando a mucha gente”, comentó además.

Aprovechó la ocasión para instar a las mujeres a no dejarse sobrepasar por este tipo de violencia. “Insto a las mujeres, no tengan miedo de ser profesionales y crecer en sus carreras. Ser mujeres no debe generar miedo”, dijo.

En otro momento, la titular del Infona desmintió estar encinta, negando la veracidad de los audios grabados por terceras personas que buscan dañar su imagen. “No estoy esperando un bebé. Para todos los que están preocupados, no estoy embarazada”, acotó.