El Dr. Hugo Cabrera, director de la Primera Región Sanitaria, mencionó en conferencia de prensa que la situación sanitaria del departamento es crítica, además que los hospitales están completamente saturados.

“El IPS polivalente está completamente lleno, el Hospital Distrital de Concepción, con 60% para pacientes respiratorios y 40% para maternidad está saturado al tope”, expresó.

Al respecto, el director sanitario indicó que se debe respetar las medidas sanitarias, especialmente en los sitios de mayor concurrencia.

Señaló que mediante la Fiscalía y la Policía Nacional pedirán que se controlen los eventos sociales y aquellos que no están autorizados, sean suspendidos por los mecanismos que sean necesarios, como por ejemplo las carreras de caballos.

“La mayoría de los pacientes que están con Covid ingresan al hospital en el día 12 cuando presentan el proceso de mayor inflamación y eso permite que el deceso de las personas sea más elevada”, explicó.

Concepción se encuentra en el pico máximo en cuanto a contagios, tanto infectados y muertos por la enfermedad están en alza. Solo en mayo se duplicó la cantidad de fallecidos por Covid-19 a diferencia de abril y puede ir en aumento durante los siguientes meses. En la última semana se reportaron 450 nuevos casos.

Accidentes de tránsito

Otro punto que se suma a los contagios e internaciones por coronavirus, son los siniestros viales, especialmente los fines de semana. Actualmente hay 14 pacientes con cuadros traumatológicos como consecuencia de un accidente en motocicleta.

“Todo eso hace que el sistema sanitario colapse. Muchas personas no acuden a los servicios porque no pueden recibir la atención e internación y muchos adultos mayores mueren en sus casas y no solo por coronavirus”, acotó.

Finalmente, señaló que buscan a través de la vacunación disminuir las cifras de contagios y sea un mecanismo para bajar el ingreso de pacientes graves. Además de pedir mayor responsabilidad ciudadana y restringir los eventos políticos.