Alejandro Dávalos, exasesor jurídico de Seprelad, afirmó no haber visto el informe sobre la supuesta vinculación comercial entre Darío Messer y Horacio Cartes, sino que solo se colocaron links de noticias periodísticas sobre la amistad entre ambos. Contó también que en el 2016 Messer había pedido a Seprelad levantar observaciones a sus movimientos financieros por antecedentes en Brasil pero que la institución le informó que no era la instancia para su reclamo.

Alejandro Dávalos, exasesor jurídico de la Seprelad, hizo este lunes su descargo ante la Comisión Bicameral que investiga el caso Messer, siendo dos los principales puntos a ser interrogados por los legisladores, aunque todas las preguntas realizadas por el senador Rodolfo Friedmann iban dirigidas hacia la figura del exmandatario Horacio Cartes.

El exfuncionario resaltó que había recibido un reporte oficial de Gregorio Mayor, director general de Normas y Supervisión de la Seprelad, donde se menciona la relación entre Horacio Cartes y Messer, sin embargo, aclaró que el documento dejaba ver la relación de amistad entre ambos basándose en informaciones periodísticas, no así vínculos comerciales que generen sospechas.

Recordó que el 23 de noviembre dispuso enviar el dictamen a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y sugirió que se remita al Ministerio Público. Días después, el 30 de noviembre, salió de la institución al presentar su renuncia al cargo por un viaje a EE.UU, por lo que dijo desconocer si se llegó a cambiar el informe remitido a la Fiscalía.

“Cuando recibía un informe de inteligencia, yo no recibía los antecedentes. Yo hago análisis de lo que envía el departamento de Análisis Financiero. No era que recibía el documento completo para hacer un análisis de vuelta. Yo solamente me remití a contestar lo que se me preguntaba”, aclaró a los congresistas investigadores.

En charla con la prensa ahondó en ese sentido que el análisis financiero que se le remitió no revelaba que existió relación comercial sino que hacía referencia a una relación de amistad, según información de los medios periodísticos. “En el informe se copiaban los links que salió en la prensa. (Decía) según Abc Color, de la publicación de tal fecha, el señor Horacio Cartes es amigo de Darío Messer, y se ponía el link”, aseguró.

Por otra parte dijo que en el 2016, Messer pidió a la Seprelad que limpiara su legajo financiero, al explicar que se encontraba absuelto en las causas en Brasil, pero que de igual manera sufría trabas en el sistema financiero en Paraguay.

“Le dijimos que Seprelad no era el ente en habilitarlo o deshabilitarlo, sino que es la política de riesgo de cada entidad bancaria. Yo remití el pedido a la Dirección de Normas, la cual me informó que la solicitud no correspondía, porque se trata del riesgo operacional que adopta cada banco”, puntualizó.