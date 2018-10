Los adherentes del diputado Ulises Quintana decidieron solicitar su liberación, a través de un escrache frente a la residencia de la fiscal general del Estado, Sandra Quinóñez.

Los manifestantes indicaron en la oportunidad que al no ser recibidos por la autoridad, decidieron arrojar huevos. “No le garantizamos que mañana le arrojemos huevo, puede que desayune otra cosa. Para vos Sandrita”, dijo una mujer que portaba un altoparlante.

"No cumplió con su promesa, entonces a las malas. Hoy le tiramos huevo, mañana puede desayunar otra cosa", decía una de las adherentes del diputado Ulises Quintana frente a la residencia de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez. Vía @angelicagesama #970AM pic.twitter.com/JR2jExr0Dc — 970 AM (@Radio970AM) 11 de octubre de 2018

Ayer, el cuestionado diputado colorado del movimiento Añetete que está en prisión preventiva en el penal militar de Viñas Cué remitió una nota al titular de la Cámara de Diputados para denunciar supuestas “graves violaciones” de sus derechos procesales perpetrados por el Ministerio Público. En ese sentido dijo que faltan méritos para dictar su prisión preventiva.

Lamentó, según publica el diario La Nación, que la Fiscalía no procedió a realizar algunas diligencias básicas, como pedidos de informes a la Dirección General del Registro Público, Registro del Automotor, Banco Central del Paraguay, Contraloría General de la República, Secretaria de la Función Pública, Seprelad y Senad, además de tomar la declaración testifical de los agentes fiscales antidrogas de Alto Paraná, Elvio Aquilera y Manuel Rojas, y del Director de Inteligencia de la SENAD, Juan Manuel Jara.

“No es común que el Ministerio Público haga brazos caídos en una causa de tanta trascendencia como esta; no es común que el Ministerio Público no tenga interés en investigar los hechos punibles atribuidos a un Diputado Nacional que se encuentra privado de su libertad en forma cautelar; no es común que el Ministerio Público descaradamente ignore el pedido de diligencias de un imputado, más todavía cuando las diligencias que se solicitan son básicas”, dijo el diputado con permiso.

Ulises Quintana está imputado por tráfico de drogas (en carácter de cómplice), tráfico de influencia, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.