El Dr. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, confirmó en conferencia de prensa que la cifra de contagios diarios se mantiene bastante elevada, en proporciones de 3 veces más alto a comparación de los últimos 5 meses de la pandemia, incremento que se dio a finales de febrero e inicio de marzo, ya que se alcanzan los 14.000 casos semanales.

“Vamos a continuar en meseta alta que creemos se asocia a la variante de Manaos a partir de febrero que tenemos el primer dato y es 2.5 más contagiosa. Todo el territorio nacional está prácticamente afectado”, afirmó.

Detalló que Alto Paraná asciende en la segunda ola –similar a la primera-, mientras que en Central y Asunción se concentran el 60% de los infectados, que son epicentros de la epidemia, y de estas zonas se diseminan a distintos sitios del país.

Los departamentos de Itapúa, Guairá, Canindeyú y el Chaco también muestran un importante ascenso de contagios. Este último, la cantidad que ven “es preocupante”, especialmente en Presidente Hayes.

Igualmente, en Caaguazú, Caazapá y Cordillera presentan estabilización pero con repuntes en las últimas semanas al igual que Itapúa, mientras que Paraguarí tiene una de las tasas más altas, atendiendo la cantidad de habitantes.

En cambio, Misiones y Ñeembucú están en meseta controlada, sin embargo, Concepción, San Pedro y Amambay registran muchos casos, pero no están en el pico.

En cuanto a los fallecidos por Covid-19, Sequera dijo que se está rozando los casi 100 fallecidos por día. Explicó que el 80% de los decesos son de las últimas 42 a 78 hs, que se reportan tarde por diversos motivos y que existe un rezago de al menos del 20% en ese sentido.

“Al ritmo que vamos es muy probable que alcancemos los 100 fallecidos, incluso se puede superar la cifra la semana que viene, tenemos un ritmo más lento a comparación de otros países, pero estamos ascendiendo. La situación es crítica y hay que fortalecer las medidas”, expresó el especialista.

Por último, dijo que el ‘impacto de la cuarentena de Semana Santa’ de las restricciones no demuestran los resultados esperados. “Desde Salud podemos decir que no tuvo el impacto que querríamos no por la movilidad sino por las aglomeraciones y porque no se cumplieron las medidas”, puntualizó.

VACUNACIÓN

El Dr. Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), especificó que se inmunizó a un total de 66.000 personas entre 60 a 84 años correspondiente al área de salud, independientes, en asilos o encamados. También a 6.654 adultos mayores de 85 años y 55.625 trabajadores de la salud, al cierre de ayer.

Detalló que las vacunas utilizadas fueron: 694 dosis de AstraZeneca, 2.936 de CoronaVac, 626 de Sinopharm, 22.186 de Covaxin y 8.812 de Sputnik V.