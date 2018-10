Vidal Acevedo, coordinador del Servicio de Paz y Justicia Paraguay, criticó duramente el planteamiento de la Defensa Nacional, que pretende multar a los jóvenes que no cumplen con el servicio militar obligatorio y no cuenten con la objeción de conciencia.

“Es una vía errada plantear multas a los jóvenes que no desean cumplir el servicio militar obligatorio. No sé cómo van a implementar. ¿Entrarán a las empresas a exigir la lista de los jóvenes? ¿Van a ponerse en las esquinas luego de las fiestas o partidos de fútbol? ¿Van a volver los arreos, secuestros? No corresponde una medida en este tiempo, es totalmente un retroceso, un despropósito”, argumentó a la 970 AM.

Acevedo indicó que antes de multar, más bien se deben aplicar medidas beneficiosas a los jóvenes para que puedan acceder fácilmente a los puestos de trabajo.

En otro momento esgrimió que muchos jóvenes comenzaron a desistir de ir a los cuarteles ante las muertes y desapariciones registradas en los establecimientos militares.

El entrevistado visualizó que no se podrá implementar el servicio social civil porque no figura en el Presupuesto General de Gastos de la Nación y que de concretarse desangrará de vuelta las arcas del Estado.