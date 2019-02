La fabricación de una mesita de palets fue el primer trabajo de carpintería de Griselda Cubas para lo que requirió de una bolsita de clavos, un serrucho y martillos que fueron prestados. Con su primera venta se compró una sierra caladora, sumó recursos y compró más herramientas para luego meterse de lleno también en el mundo de la herrería y la electricidad.

Ocho años después, la mujer asegura que encontró en la madera y el hierro oficios gratificantes con el que poco a poco ganó clientes y hoy cuenta con un pequeño equipo al que quiere sumar a más mujeres.

En contacto con la 680 AM, la mujer recordó que todo empezó cuando de chiquitita vivía al lado de una carpintería y las maderas y tablas hacían de juguetes atendiendo que proviene de una familia de escasos recursos económicos.

“Las maderas y las tablas cumplían esa función de juguetes y lo mío eran los trabajos manuales. Fui desarrollando la curiosidad por sobre todo y en casa nunca me dijeron que las nenas no podía hacer tal o cual oficio y jugar con tal o cual juguete porque es de niño no niña mi interés no fue sesgado por este tipo de discursos”, destacó.

Fue así que ahondó en conocer más sobre electricidad y empezó a realizar trabajos para la familia, los amigos, las familias de amigos y se fue extendiendo la demanda.

“Decidió hacer una página en las redes sociales y publicar los servicios que ofrezco y expandirme en el mercado. Me va súper bien y es fantástico tener la oportunidad y que la gente sea sorora y solidaria, que les guste mi trabajo y lo recomienden porque es trabajo garantizado”, afirmó Griselda.

Actualmente, el equipo de trabajo lo componen su madre y su pareja y animó a más mujeres a que tomen los destornilladores y martillos porque confía en todo el potencial para hacer buenos trabajos con la madera y el hierro.

“Son oficios muy gratificantes y posibles de ser llevados por nosotras además, nuestro trabajo es más pulcro y ordenado”, puntualizó. Para contratar servicios de herrería, carpintería, fabricación y colocación de estructuras metálicas y de cielo raso de PVC así como montaje y desmontaje de muebles, limpieza y mantenimiento de patios, baldíos y poda se puede contar a través del perfil Soluciones Integrales Griselda Cubas en Facebokk e Instagram o llamando al 0961302306.

“Estoy a disposición para la gente y espero apoyen esto no solo a mí y por ser mujer sino porque estoy incursionando en el mundo laboral que es bastante competitivo y se complica más por el hecho de ser mujer”, invitó.