El instructivo que señalaba que las agresiones de novios, amantes o exparejas no configuraban como un hecho de violencia familiar, finalmente fue anulado por la Fiscalía General del Estado. Todas las denuncias que surjan de estas relaciones vuelven a formar parte de esta figura.

Un resolución emitida por la Fiscalía General del Estado deja sin efecto el instructivo redactado por la fiscal adjunta Artemisa Marchuk y dirigido a todos los fiscales de la Unidad contra la Violencia Familiar y a los funcionarios de las oficinas de denuncias.

El documento aclaraba que los casos reportados dentro de relaciones como: noviazgo, amantes, exnovios, examantes, que no convivieron o conviven, no forman parte en ningún grado de parentesco y afinidad, y no son familia, por lo tanto, ninguno configura un hecho de violencia familiar.

También añade no todo conflicto de parejas reúne los elementos para encajar dentro de la citada figura, mientras no exista un ámbito de convivencia en el que se hayan instalado deberes, obligaciones y derechos propios de una familia.

“La violencia ejercida contra la mujer en el marco de alguna relación sentimental o de otra índole, sin convivencia ni ámbito familiar construido, no aplica al tipo de violencia familiar”, señalaba el instructivo.

Sin embargo, todo esto quedó anulado por la Fiscalía General del Estado, a pedido de la Dirección de Gabinete Fiscal, con base en las disposiciones internacionales aprobadas y ratificadas por el Paraguay.