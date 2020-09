El Dr. Federico Schrodel, director del Hospital Regional de Ciudad del Este, afirmó que desde el 14 de julio pasado que el centro asistencial no amanecía con una sola cama libre en terapia intensiva, lo cual sí se logró esta semana.

"Es esperanzador que estamos teniendo camas libres", mencionó a la radio 800 AM el doctor Federico Schrodel, director del Hospital Regional de Ciudad del Este, respecto a las camas de UTI libres. No obstante, subrayó que estas informaciones no tienen que empujar a un relajamiento de la ciudadanía esteña.

De las 30 unidades de cuidados intensivos, hoy tienen 29 de ellas ocupadas; de las 80 camas de sala de internación común tienen 32 ocupadas, y de las cuatro unidades intensivas del área pediátrica, tres están ocupadas.

“Hace un buen tiempo que no teníamos ese número. Desde hace más o menos 5 o 6 días estamos amaneciendo con una cama de terapia intensiva libre y también de reanimación”, destacó.

Murió un enfermero por COVID-19

Por otro lado, Schrodel confirmó el fallecimiento de un enfermero por COVID-19 en ese centro asistencial este jueves. “Ayer el Hospital cumplió 30 años de vida institucional, pero no fue tan feliz la fecha porque nos tocó de nuevo perder la vida de un licenciado en enfermería muy joven, tenía solo 46 años”, dijo.

Actualmente un trabajador perteneciente al personal de limpieza del Hospital Regional está peleando por su vida en ese centro asistencial.

Ayer, el Ministerio de Salud Pública reportó que hubo cuatro decesos de personas con Covid-19 provenientes de Alto Paraná.